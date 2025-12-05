Tata Communications adquiere una participación mayoritaria en Commotion Inc., y acelera la transformación impulsada por la IA en toda su estructura digital

BOMBAI, India, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, empresa líder mundial en tecnología de las comunicaciones, anunció hoy la adquisición del 51 % de Commotion Inc., empresa líder en plataformas de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) empresariales nativas de IA con operaciones en Estados Unidos e India.

Esta adquisición supone un paso importante en la aceleración de la integración de la IA en las ofertas de estructura digital de Tata Communications, en especial en su suite de interacción con el cliente, que incluye Tata Communications Kaleyra, para ofrecer experiencias contextuales y convergentes impulsadas por la IA tanto para clientes como para empleados. El motor de coordinación de Commotion se integrará con los componentes principales de Kaleyra, incluidos los canales, Kaleyra TX Hub y el centro de contacto como servicio (CCaaS, por sus siglas en inglés), para automatizar y guiar de forma inteligente los recorridos de los clientes de principio a fin, al pasar de respuestas reactivas a interacciones predictivas y generativas.

Commotion impulsa a las empresas mundiales con tres pilares que multiplican su fuerza:

Automatización omnicanal de la experiencia del cliente para una interacción en tiempo real, basada en datos e hiperpersonalizada

Soluciones de IA de voz basadas en modelos de IA de voz a voz con latencia ultrabaja

Agentes digitales autónomos listos para el negocio que son entidades de IA inteligentes, obedientes y conscientes de las políticas, que operan de forma continua en las funciones internas de la empresa y de cara al cliente

La plataforma unifica la IA de voz, el creador de la IA agéntica y la orquestación de la experiencia omnicanal, lo que permite a las marcas automatizar trabajos complejos y ofrecer una interacción personalizada en tiempo real a gran escala, al tiempo que transforma las operaciones empresariales mediante el soporte digital impulsado por IA.

La adquisición de Commotion y la integración de sus capacidades en su estructura digital acelerarán aún más la adopción de la IA por parte de Tata Communications y avanzarán en su camino para convertirse en una organización centrada en la IA. Este desarrollo se basa en sus continuos esfuerzos por ayudar a las empresas a pasar de la experimentación con la IA a una transformación escalable y vital para el negocio.

A. S. Lakshminarayanan, director ejecutivo y consejero delegado de Tata Communications, afirmó: "Esta adquisición representa un paso importante en nuestro camino hacia la redefinición de la experiencia del cliente en la era de la IA. Con las capacidades de Commotion ya integradas en Tata Communications Kaleyra, observamos una fenomenal atracción de clientes. Esperamos que este impulso acelere aún más nuestra evolución hacia una organización centrada en la IA, para hacer que nuestra estructura digital sea más inteligente, adaptable y preparada para el futuro".

Murali Swaminathan, director ejecutivo de Commotion Inc., agregó: "Estamos entusiasmados de anunciar este importante hito en nuestro camino. Esto no se trata solo de capital. Se trata de convicción, de un propósito compartido y del poder de combinar nuestra velocidad de innovación con el alcance mundial, la marca de confianza y la experiencia digital de Tata Communications. Juntos, liberaremos todo el potencial de la IA en muchos sectores industriales, para crear soluciones que se adapten de forma responsable y transformen el funcionamiento del mundo. El futuro no solo está llegando, ya está aquí, y es mundial".

La transacción se ejecutará como una adquisición en efectivo sobre una base totalmente diluida a través de un acuerdo de compra de acciones.

Para conocer más detalles, haga clic en el enlace:

https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador del ecosistema digital mundial que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para más información, visite www.tatacommunications.com

