Tendencias pioneras en baños: La 135ª Feria de Cantón atrae a los líderes del sector

GUANGZHOU, China, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- En la 135ª edición de la Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria"), se han reunido numerosas empresas para presentar exposiciones e innovaciones del Sector de Equipamiento Sanitario y de Baño . Este evento marca un cambio significativo hacia experiencias de baño ecológicas, benéficas para la salud y orientadas hacia la calidad, con el fin de satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores de todo el mundo.

La segunda fase de la feria destaca las tendencias transformadoras de consumo en el equipamiento de cuartos de baño, presentando diversas novedades de los líderes del sector. Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd., conocida por su compromiso con los principios ecológicos de ahorro de energía, presenta sus últimos avances, entre los que se incluyen grifos inteligentes y de microburbujas, que prometen una mayor capacidad de limpieza al tiempo que ahorran agua y energía. Sus grifos inteligentes dependen más de la detección inteligente sin contacto y del control por voz, proporcionando una experiencia de uso más cómoda e higiénica. Más información en https://goo.su/SAu68xC.

Conforme a la conciencia de salud de los consumidores, Guangzhou Sunrans Sanitary Ware Co.,Ltd., se enfoca en crear una experiencia de bienestar SPA en el hogar con piscinas termostáticas exteriores de última generación, bañeras SPA, salas de infrarrojos para sauna y bañeras de masaje para surf al aire libre. Su diseño ergonómico, combinado con un sistema de masaje de navegación de múltiples boquillas, ofrece un alivio eficaz de la fatiga, al tiempo que garantiza un agua limpia gracias a un sistema inteligente de filtración de circulación infinita del agua. Para más información visite https://goo.su/pBXNkP.

La demanda de productos para el cuarto de baño va más allá del respeto por la salud y el medio ambiente e incluye la calidad general, el diseño y la organización estructural, cumpliendo las expectativas ideales que los consumidores tienen para sus zonas de baño. Zhejiang TONA Home Co., Ltd., líder en la industria del baño, ha aprovechado esta tendencia al innovar y presentar en la Feria dos nuevos productos, Combo y Liner, que incorporan su característica tecnología de bandas en los bordes y materiales que no perjudican la piel. Sus armarios de baño, equipados con una novedosa tecnología de cantoneras y una estructura todo en uno con puertas de tirador de cuerno de toro, presentan un aspecto refinado y una mayor coherencia. El diseño de almacenamiento especializado "3+6", el lavabo integrado para mayor comodidad de la piel y el espejo de madera multifuncional proporcionan una experiencia de baño superior que es suave al tacto, elimina eficazmente la condensación y simplifica el almacenamiento.

La 135ª Feria de Cantón no solo es una plataforma para presentar productos innovadores, sino que también refleja el cambio de preferencias de los consumidores hacia estilos de vida más sostenibles en diversos sectores. Regístrese en https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 para más información.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2396565/Canton_Fair.jpg

FUENTE Canton Fair