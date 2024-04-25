引領衛浴潮流：第135屆廣交會集結行業領先企業

25 4月, 2024, 08:30 CST
中國廣州2024年4月25日 /美通社/ -- 第135屆廣交會中，衛浴領域企業齊聚一堂，用諸多創新展品，向全球消費者詮釋衛浴行業正向著更節能環保、更益於健康、更有品質的方向轉變，精准直擊消費者的差異化需求。
第135屆廣交會二期線下展通過展示行業領先企業的多樣化發展，映射出衛浴空間的變革性消費趨勢。專注綠色可持續發展的廣東華藝衛浴實業有限公司，展示了最新研發的智能水龍頭、微氣泡水龍頭等產品，不僅在節能節水方面表現卓越，還擁有更加強大的清潔能力。智能水龍頭依托無接觸智能感應、語音控制出水功能，提供了更加方便衛生的使用體驗。了解更多產品，請點擊 https://goo.su/SAu68xC。
廣州市尚雷仕衛浴有限公司聚焦消費者的健康追求，專注於研發戶外水療恆溫泳池、SPA水療浴缸、桑拿光波房、戶外沖浪按摩浴缸等技術創新產品，著力為消費者打造居家SPA康養生活體驗。其中，戶外沖浪按摩浴缸采用人體工學設計，搭配多噴嘴的沖浪式按摩，能夠有效舒緩疲勞。該產品具備智能無限水循環過濾系統，保證水質始終干淨清潔。點擊 https://goo.su/pBXNkP，獲悉更多資訊。
除了健康與環保，衛浴產品的品質、設計、結構布局等綜合實力帶來的療愈親膚體驗，也成為消費者對衛浴空間的理想期許。浙江朵納家居股份有限公司作為衛浴行業的領跑者，也把握了這一趨勢，創新研發出異形封邊技術以及兩款親膚材質打造的Combo、Liner浴室櫃，並在廣交會現場展出。擁有獨特的新型異形封邊技術，Combo浴室櫃采用牛角手摳櫃門的整體結構，外觀更顯精致，櫃體一次成型，整體協調性更強。櫃體的「3+6」專業收納系統設計、一體化面盆的親膚感設計與多功能木鏡的搭配，可為使用者帶來柔和親膚、快速除霧、收納無憂等高品質衛浴體驗。獲取企業資訊，請點擊 https://goo.su/4g5P90。
第135屆廣交會蓄力以眾多前沿衛浴產品，助力全球消費者構建理想衛浴空間。了解本屆廣交會最新資訊，敬請注冊 https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16。
SOURCE Canton Fair
分享這篇文章