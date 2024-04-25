引領衛浴潮流：第135屆廣交會集結行業領先企業

第135屆廣交會工匠精神拓寬出行思路 鑄就卓越用車體驗

4月15日，全球矚目的第135屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」或「廣交會」）在中國廣州火爆開幕，第一期線下展吸引了大量採購商，盛況空前。其中，汽車及兩輪車板塊無疑成為展會現場的焦點之一。憑借各類品質優、性能強、細節精的車輛及配件產品，優質參展商們向全球買家展示了中國工匠精神所造就的卓越用車體驗...