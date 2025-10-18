La 138 .ª Canton Fair crea una plataforma de comercio global perfecta con actualizaciones de servicio y experiencia

GUANGZHOU, China, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La 138 .ª Feria de Importación y Exportación de China (Canton Fair), que tendrá lugar del 15 de octubre al 4 de noviembre en Guangzhou, está fortaleciendo su papel como plataforma clave para el comercio global a través de servicios de asistencia de extremo a extremo y servicios comerciales de cadena completa, y una mejor experiencia del comprador.

image

Las mejoras en el transporte mejoran aún más la accesibilidad. El metro de Guangzhou ha habilitado la entrada directa a la puerta al deslizar tarjetas bancarias internacionales y ha ofrecido un pase de un día con temática de la Feria de Cantón. La aplicación oficial de la Feria de Cantón incluye una función de venta de entradas incorporada. Los nuevos ferrocarriles interurbanos y las líneas de metro conectan el recinto ferial con el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun en 30 minutos y con las principales ciudades de la Gran Área de la Bahía en una hora. Más de 400 quioscos de autoservicio en aeropuertos, estaciones y hoteles permiten a los compradores recoger las insignias inmediatamente después de su llegada, lo que garantiza una transición sin problemas de los viajes al comercio.

La Feria ahora sirve más de 110,000 comidas diarias, con más de 300 platos que destacan la cocina local cantonesa e internacional. El "Festival de Música y Cocina de la Feria de Cantón" añade un toque cultural, combinando la gastronomía y el entretenimiento con el intercambio de negocios.

Para superar las barreras del idioma, se han agregado cuatro puntos de servicio de traducción en todo el Complejo, equipados con 400 dispositivos de traducción y con más de 100 intérpretes profesionales.

Centrándose en resolver los puntos débiles comunes en el comercio transfronterizo, la Feria ha introducido un conjunto de servicios profesionales de apoyo empresarial in situ diseñados para hacer que hacer negocios sea más fácil y eficiente para los compradores y proveedores globales. Estratégicamente ubicados a lo largo de rutas de exposición de alto tráfico, estos puntos de servicio cuentan con el apoyo de 240 instituciones de servicios comerciales que cubren todo el ciclo comercial, incluyendo finanzas, seguros, logística, diseño de productos, inspección y consultoría. Proporcionan acceso inmediato a asistencia profesional sin interrumpir la experiencia de asistencia.

Los servicios financieros y de reembolso de impuestos también se han simplificado. Todos los establecimientos ahora aceptan tarjetas de crédito internacionales, RMB digitales, pagos móviles y efectivo. Una nueva zona de reembolso de impuestos en el lugar permite a los visitantes que salen reclamar reembolsos directamente en el Complejo, mientras que 250 de las casi 1,000 tiendas elegibles para reembolsos en toda la ciudad admiten reembolsos instantáneos.

Con estas mejoras, la Feria de Cantón reafirma su papel como puerta de entrada dinámica para el crecimiento empresarial mundial y las asociaciones duraderas.

Para registrar la 138ª Feria de Cantón, haga clic en https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799029/image.jpg

FUENTE Canton Fair