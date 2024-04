TUMI AMPLÍA LA ASOCIACIÓN CON UN 1 % PARA EL PLANETA, COMPROMETIENDO EL 1 % DE LAS VENTAS GLOBALES DE RECOLECCIÓN A 19 GRADOS PARA APOYAR CAUSAS AMBIENTALES EN 2024

"Estamos encantados de que TUMI esté aumentando su compromiso como miembro de 1 % for the Planet con su membresía de la línea de productos 19 Degree Collection", dijo Kate Williams, CEO de 1 % for the Planet. "Su expansión global generará un impacto significativamente mayor. TUMI reconoce que ahora es el momento de actuar por nuestro planeta, y estamos muy agradecidos de ser su socio en la filantropía estratégica ".

TUMI se compromete a preservar la belleza de nuestro planeta creando productos diseñados para durar e incorporando materiales reciclados siempre que sea posible. La colección 19 Degree está confeccionada con policarbonato reciclado y tejidos de PET reciclados posconsumo, y ha crecido hasta convertirse en una de las colecciones más queridas de TUMI.

"En TUMI, nos preocupamos profundamente por la creación consciente de productos y el uso de materiales que honren al planeta", dijo Jill Krizelman, vicepresidenta sénior de marketing y comercio electrónico de TUMI. "1 % for the Planet hace un trabajo increíble ayudando a proteger los hermosos lugares de la Tierra, y estamos muy orgullosos de continuar nuestro apoyo a esta organización a nivel mundial en 2024".

Para obtener más información sobre el 1 % para el Planeta, visite www.onepercentfortheplanet.org. Compra la Colección 19 Degree disponible en las tiendas TUMI y TUMI.com en todo el mundo.

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha estado creando artículos esenciales de lujo de clase mundial para negocios, viajes y rendimiento, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, nos comprometemos a potenciar los viajes como un socio de por vida para los motores y creadores en la búsqueda de sus pasiones. Para obtener más información sobre TUMI, visite TUMI.com.

TUMI y el logotipo de TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Alrededor del 1 % para el Planeta El

1 % para el Planeta es una organización global que existe para garantizar que nuestro planeta y las generaciones futuras prosperen. Actuamos como un socio de responsabilidad para las empresas que apoyan a los socios ambientales a través de la membresía anual. Hacemos que las donaciones ambientales sean fáciles y efectivas a través del asesoramiento de asociaciones, la narración de historias de impacto y la certificación de terceros.

Iniciado en 2002 por Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, y Craig Mathews, fundador de Blue Ribbon Flies, nuestros miembros han donado millones a socios ambientales. Hoy en día, la red global de 1 % for the Planet está formada por miles de empresas y socios medioambientales que trabajan por un futuro mejor.

Busque nuestro logotipo para comprar para el planeta, obtenga más información y únase a onepercentfortheplanet.org

