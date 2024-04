TUMI POSZERZA SWOJĄ WSPÓŁPRACĘ Z 1% FOR THE PLANET, PRZEZNACZAJĄC 1% GLOBALNEJ SPRZEDAŻY KOLEKCJI 19 DEGREE NA WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

„Cieszymy się, że TUMI zwiększa swoje zaangażowanie jako członek 1% for the Planet, dzięki członkostwu w linii produktów 19 Degree"- powiedziała Kate Williams, dyrektor generalny 1% for the Planet. Ich ekspansja globalna zyska znacznie większe wpływy.TUMI zdaje sobie sprawę, że nadszedł czas, aby działać na rzecz naszej planety i jesteśmy też bardzo wdzięczni, że możemy być partnerem 1% for the Planet w zakresie strategicznej filantropii.

TUMI angażuje się w ochronę piękna naszej planety, tworząc produkty, które są trwałe i wykorzystują materiały pochodzące z recyklingu, tam gdzie to możliwe. Kolekcja 19 Degree, wykonana z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu i tkanin PET pochodzących z recyklingu poużytkowego, stała się jedną z najbardziej lubianych kolekcji TUMI.

„W TUMI bardzo zależy nam na świadomym tworzeniu produktów i używaniu materiałow służących planecie - powiedziała Jill Krizelman, starsza wiceprezes ds. marketingu i handlu elektronicznego firmy TUMI. - 1 % for the Planet wykonuje niesamowitą pracę, pomagając chronić piękne miejsca na Ziemi. Jesteśmy niezwykle dumni, że mamy możliwość kontynuowania wspierania tej organizacji na całym świecie w 2024 roku".

Więcej informacji o 1% for the Planet na stronie www.onepercentfortheplanet.org. Produkty 19 Degree Collection dostępne są w sklepach TUMI i na TUMI.com na całym świecie.

O firmie TUMI

Od 1975 r. firma TUMI tworzy światowej klasy produkty biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze oraz podnoszą jego poziom. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem udoskonala podróżowanie jako towarzysz dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Więcej informacji o TUMI można znaleźć na stronie TUMI.com.

Marka TUMI i logo TUMI są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do spółki Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

O 1% for the Planet

1% for the Planet to globalna organizacja, która istnieje, aby wspierać rozwój naszej planety i przyszłe pokolenia. Poprzez roczne członkostwo działa jako partner odpowiedzialny za firmy wspierające partnerów środowiskowych. Sprawia, że działalność na rzecz ochrony środowiska jest łatwa i skuteczna dzięki doradztwu, przedstawianiu historii o swoim wpływie oraz certyfikacji innych firm.

Organizacja została utworzona w 2002 roku przez Yvona Chouinarda, założyciela Patagonii, i Craiga Mathewsa, założyciela Blue Ribbon Flies. Jej członkowie przekazali miliony na rzecz partnerów środowiskowych. Obecnie 1% for the Planet współpracuje z tysiącami firm i partnerami środowiskowymi pracującymi na rzecz lepszej przyszłości.

Poszukaj logo organizacji, aby wspierać planetę, dowiedz się więcej i dołącz do onepercentfortheplanet.org

