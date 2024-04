TUMI memperluas kemitraannya dengan 1% for the Planet, berkomitmen untuk menyumbangkan 1% dari penjualan global koleksi 19 Degree untuk mendukung tujuan lingkungan hidup tahun 2024

"Kami senang sekali karena TUMI memperkuat komitmennya sebagai anggota 1% for the Planet melalui keanggotaan lini produk 19 Degree Collection" kata Kate Williams, CEO 1% for the Planet. "Ekspansi global mereka akan jauh lebih berdampak. TUMI menyadari bahwa inilah saatnya bertindak bagi bumi kita, dan kami sangat bersyukur menjadi mitra filantropi strategis bersama mereka."

TUMI berkomitmen untuk melestarikan keindahan bumi dengan menciptakan produk tahan lama dan sebisa mungkin menggunakan bahan daur ulang. 19 Degree Collection dibuat dari polikarbonat daur ulang dan kain PET post-consumer recycled, dan telah berkembang menjadi salah satu koleksi TUMI yang paling digemari.

"TUMI sangat peduli untuk menciptakan produk dengan cermat dan menggunakan bahan ramah lingkungan," kata Jill Krizelman, Wakil Presiden Senior bidang Pemasaran dan eCommerce TUMI. "1% for the Planet sukses membantu melindungi tempat-tempat indah di bumi ini, dan kami sangat bangga dapat terus mendukung organisasi ini di seluruh dunia pada tahun 2024."

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 1% for the Planet, harap kunjungi www.onepercentfortheplanet.org. 19 Degree Collection tersedia di toko TUMI dan TUMI.com di seluruh dunia.

Tentang TUMI

Sejak tahun 1975, TUMI menciptakan berbagai produk penting bagi bisnis, perjalanan, dan performa kelas dunia nan mewah yang dirancang untuk meningkatkan, menyederhanakan, dan memperindah semua aspek kehidupan saat bepergian. Memadukan fungsi sempurna dengan semangat kecerdikan, kami berkomitmen untuk mendukung perjalanan sebagai mitra seumur hidup bagi pelanggan yang sering bepergian dan para pembuat dalam upaya mencapai hasrat mereka. Untuk informasi lebih jauh tentang TUMI, kunjungi TUMI.com.

TUMI dan logo TUMI adalah merek dagang terdaftar milik Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Tentang 1% for the Planet

1% for the Planet adalah organisasi global yang memastikan kelangsungan bumi kita dan generasi mendatang. Kami bertindak sebagai mitra pertanggungjawaban bagi perusahaan yang mendukung mitra lingkungan hidup melalui keanggotaan tahunan. Kami menjadikan donasi bagi lingkungan hidup lebih mudah dan efektif melalui pemberian saran kemitraan, penyampaian cerita yang berdampak, dan sertifikasi pihak ketiga.

Dimulai pada tahun 2002 oleh Yvon Chouinard, pendiri Patagonia, dan Craig Mathews, pendiri Blue Ribbon Flies, anggota kami telah menyumbang jutaan dolar pada mitra lingkungan hidup. Saat ini, jaringan global 1% for the Planet terdiri dari ribuan perusahaan dan mitra lingkungan hidup yang berupaya menciptakan masa depan lebih baik.

Lihat logo kami untuk membeli demi bumi kita, ketahui lebih lanjut, dan bergabunglah di onepercentfortheplanet.org

Kontak Media TUMI

Alexandra Gillis

TUMI, Global PR + Social Manager

[email protected]

Hailey Hauldren

SHADOW

[email protected]

Kontak Media 1% for the Planet:

Brand & Marketing Team 1% for the Planet

[email protected]

Kantor: 802-861-0460

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2379617/SS24_Social_CropsSS24_Seasonal_19D_INTL_EXP_4_WHEEL_CO_BLACK_GREY__SLATEBLUE_MAUVE_TEXTURE_1187_v5_C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.