TUMI СОТРУДНИЧАЕТ С 1% FOR THE PLANET, ВЫДЕЛЯЯ 1% ПРОДАЖ 19 DEGREE НА ЭКОЛОГИЮ В 2024 Г.

«Мы очень рады, что TUMI еще теснее сотрудничает с 1% for the Planet благодаря участию линейки продуктов 19 Degree Collection, — сказала Кейт Уильямс, генеральный директор 1% for the Planet. — Глобальная экспансия компания окажет значительно большее влияние. TUMI признает, что пришло время действовать на благо нашей планеты, и мы очень благодарны за то, что можем быть партнером компании в стратегической филантропии».

TUMI стремится сохранить красоту нашей планеты, создавая долговечные продукты и используя переработанные материалы, где это возможно. Коллекция 19 Degree Collection изготовлена из переработанного поликарбоната и переработанных PET-тканей и стала одной из самых любимых коллекций TUMI.

«В TUMI мы заботимся о том, чтобы создавать продукты и использовать материалы, которые уважают планету, — сказала Джилл Кризельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по маркетингу и электронной коммерции. — 1% for the Planet делает невероятную работу по защите прекрасных мест Земли, и мы очень гордимся тем, что продолжаем поддерживать эту организацию во всем мире в 2024 году».

Для получения дополнительной информации о 1% for the Planet посетите www.onepercentfortheplanet.org. Покупайте коллекцию 19 Degree Collection, доступную в магазинах TUMI и на TUMI.com по всему миру.

О компании TUMI

С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Подробнее о компании TUMI см. на веб-сайте TUMI.com.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

О 1% for the Planet 1% for the Planet — это глобальная организация, которая существует для обеспечения процветания нашей планеты и будущих поколений. Мы выступаем в качестве ответственного партнера для предприятий, поддерживающих экологических партнеров посредством ежегодного членства. Мы делаем экологические пожертвования легкими и эффективными благодаря партнерскому консультированию, историям о воздействии и сертификации сторонних организаций.

Организация основана в 2002 году Ивоном Шуинаром (Yvon Chouinard), основателем Patagonia, и Крейгом Мэтьюзом (Craig Mathews), основателем Blue Ribbon Flies, а наши члены пожертвовали миллионы экологическим партнерам. Сегодня глобальная сеть 1% for the Planet состоит из тысяч предприятий и экологических партнеров, работающих для лучшего будущего.

Ищите наш логотип, чтобы делать покупки для планеты, узнавайте больше и присоединяйтесь к нам на сайте onepercentfortheplanet.org

