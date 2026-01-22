TUMI PRESENTA LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LA COLECCIÓN TUMI ALPHA CON CAMPAÑAS PROTAGONIZADAS POR LANDO NORRIS Y WEI DAXUN
Noticias proporcionadas porTumi, Inc.
22 ene, 2026, 05:00 GMT
El embajador mundial de la marca Lando Norris y el embajador de la marca para Asia-Pacífico Wei Daxun, se preparan para el lanzamiento de la evolución más reciente de TUMI Alpha.
NUEVA YORK, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, la marca internacional de accesorios, estilo de vida y viajes TUMI, presenta la siguiente generación de la colección Alpha, la cual cobra vida mediante campañas individuales protagonizadas por el campeón mundial de Fórmula 1 y embajador mundial de la marca Lando Norris, y el actor y embajador de la marca para Asia-Pacífico Wei Daxun. Juntos, encarnan la expresión revitalizada de Alpha: elegante, precisa e intencionalmente discreta, diseñada para la forma en que nos movemos hoy en día.
