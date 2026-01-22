TUMI PRESENTA LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LA COLECCIÓN TUMI ALPHA CON CAMPAÑAS PROTAGONIZADAS POR LANDO NORRIS Y WEI DAXUN

La campaña mundial, dirigida por Alice Schillaci y fotografiada por Reto Schmid, sitúa a Norris en una narrativa cinematográfica cargada de suspenso. Enmarcada como la de un hombre que se prepara para una misión, las imágenes se inspiran en la narrativa clásica de acción, definida por la precisión, el enfoque y la intención.

"Cuando te preparas para algo importante, no quieres tener distracciones, quieres que todo funcione exactamente como debería", afirmó Norris. "Ya sea que esté compitiendo o desplazándome, se trata de estar preparado. Alpha se siente que está diseñada para esa forma de pensar".

Esa misma sensibilidad continúa en la campaña protagonizada por el embajador de la marca para Asia-Pacífico Wei Daxun. Dirigida por David Pun y fotografiada por GK (国琨), la campaña captura a Daxun mientras se desplaza por espacios elegantes y modernos, en los que destacan las líneas estilizadas, el movimiento fluido y el diseño refinado de Alpha.

"Alpha está diseñada con una intención real, lo sientes en los materiales, el equilibrio y la forma en que se mueve contigo. Es algo en lo que confío que me acompañará, sin importar a dónde me lleve el día", señaló Daxun.

"Alpha representa un diseño para la forma en que nos movemos hoy en día", afirmó Víctor Sanz, director creativo mundial de TUMI. "Es el lugar al que regresamos para repensar el rendimiento. Observamos cómo se desplazan las personas, qué llevan consigo y cómo el diseño puede ayudarles en su recorrido".

Tanto Lando Norris como Wei Daxun representan esa siguiente generación. Alpha no solo está diseñada para seguirles el ritmo; está diseñada para actuar a su lado".

En ambas campañas, el diseño inteligente de Alpha toma el protagonismo. El característico nailon balístico FXT™ es el pilar de la colección, junto con sus bolsillos aerodinámicos, cierres magnéticos silenciosos y puntos de acceso intuitivos diseñados para ser eficiente. Los estilos principales, como la maleta de mano expandible de doble acceso (Dual Access Expandable Carry-On), la mochila TUMI Brief Pack™, el bolso Double Expansion Duffel y el bolso de mano Convertible Clutch Crossbody, se han perfeccionado para ayudarle a desplazarse sin problemas.

Para celebrar la evolución más reciente de Alpha, TUMI estrena el color Ultra Blue, que se caracteriza por tener detalles en azul intenso en puntos de contacto clave de seis siluetas icónicas de Alpha. Esta combinación de colores tiene como objetivo conmemorar la innovación implacable y el compromiso con la excelencia de TUMI.

Esta siguiente generación de Alpha refleja el compromiso constante de TUMI por entender a sus clientes y respaldar cada momento de su viaje, a donde sea que vaya.

PRODUCTOS DESTACADOS

TUMI Brief Pack™

Una mochila creada para quienes exigen más de cada viaje. Lleve su oficina con usted, y mucho más, con nuestro diseño icónico. Fabricada de manera intuitiva para ser espaciosa y bien organizada, cada artículo tiene su lugar, desde el panel organizador hasta el bolsillo oculto para el teléfono.

Precio: 695.00 dólares

Double Expansion Duffel

Un bolso creado para viajeros que exigen más de cada viaje. Con un diseño ingenioso para maximizar su capacidad al empacar, este bolso de viaje es uno de los más vendidos y cuenta con una profundidad y expansión impresionantes, lo que lo convierte en el compañero definitivo para fines de semana largos.

Precio: 595.00 dólares

Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On

Creada para viajeros que exigen más de cada viaje: esta maleta de mano expandible de doble acceso y gran capacidad cuenta con nuestro característico nailon balístico FXT™ y la mejor funcionalidad en su clase.

Precio: 950.00 dólares

Convertible Clutch Crossbody

Un bolso de mano creado para quienes exigen más de cada viaje. Este estilo compacto presenta elementos de diseño característicos de TUMI y es versátil por diseño. Llévelo como bolso cruzado, de muñeca o de mano al intercambiar las correas incluidas según corresponda.

Precio: 350.00 dólares

Explore la colección TUMI Alpha ahora en TUMI.com y en las tiendas TUMI de todo el mundo. Siga a @TUMITravel para ver contenidos exclusivos del detrás de cámara de la campaña.

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha creado artículos esenciales de lujo de clase mundial para los negocios, los viajes y el rendimiento, diseñados para mejorar, facilitar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, nos comprometemos a potenciar los viajes como un socio de por vida para los motores y creadores en la búsqueda de sus pasiones. Para más información acerca de TUMI, visite TUMI.com y síganos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

TUMI y el logotipo de TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

