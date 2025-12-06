Premios 4YFN26: conozca las 20 mejores empresas emergentes que construyen el futuro

LONDRES, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El evento de empresas emergentes más emblemático del mundo, 4YFN26, regresará a los pabellones de la emblemática Gran Vía de Fira de Barcelona durante el MWC26 Barcelona de la GSMA el próximo año para una exhibición innovadora de las empresas emergentes más emocionantes de 2026. Seleccionadas entre cientos de presentaciones, las 20 mejores empresas emergentes de 2026 muestran las ideas más brillantes y las mentes líderes de cinco categorías clave de la industria.

Para culminar con los Premios 4YFN26, los 20 mejores competirán para coronarse como ganadores generales. Los 20 mejores de 4YFN participarán en las semifinales de los Premios 4YFN el primer día de 4YFN Barcelona. Esta competencia de lanzamiento en el escenario se llevará a cabo frente a un panel de inversionistas líderes y expertos del sector. El panel los evaluará según criterios como la innovación, la escalabilidad y el impacto, antes de elegir a los cinco finalistas el mismo día.

Los cinco finalistas pasarán a la final de los Premios 4YFN, en la que competirán de nuevo en el escenario del Banco Sabadell el 4 de marzo, esta vez por el codiciado premio del ganador de los Premios 4YFN. El ganador recibirá un premio en efectivo de 20.000 euros, cortesía de GSMA Foundry.

Los 20 mejores de los Premios 4YFN26 son:

Tecnología climática

Greenlyte Carbon Technologies GmbH (Alemania) : captura CO₂ del aire y lo convierte en hidrógeno verde y materias primas de combustible sintético.

: captura CO₂ del aire y lo convierte en hidrógeno verde y materias primas de combustible sintético. Sensegrass (Reino Unido) : mejora la productividad agrícola mediante análisis de IA, IoT e inteligencia del suelo que optimizan el uso de insumos y la salud de los cultivos.

: mejora la productividad agrícola mediante análisis de IA, IoT e inteligencia del suelo que optimizan el uso de insumos y la salud de los cultivos. Skyfora (Finlandia) : mejora el pronóstico del tiempo con soluciones de inteligencia meteorológica impulsadas por IA para predecir y adaptarse al clima extremo.

: mejora el pronóstico del tiempo con soluciones de inteligencia meteorológica impulsadas por IA para predecir y adaptarse al clima extremo. URAPHEX (España): regenera el agua industrial a través de procesos de tratamiento sostenibles y sin productos químicos que reducen la contaminación.

Horizontes digitales

AIM Intelligence (Corea) : middleware de seguridad de IA que detecta, selecciona y elimina los riesgos en los sistemas empresariales de IA.

: middleware de seguridad de IA que detecta, selecciona y elimina los riesgos en los sistemas empresariales de IA. DeepKeep (Israel) : protege los modelos de IA empresarial y las canalizaciones de datos con herramientas de seguridad diseñadas para entornos de amenazas emergentes.

: protege los modelos de IA empresarial y las canalizaciones de datos con herramientas de seguridad diseñadas para entornos de amenazas emergentes. Enhans (Corea) : crea infraestructuras comerciales y sistemas operativos impulsados por IA para transacciones digitales a gran escala.

: crea infraestructuras comerciales y sistemas operativos impulsados por IA para transacciones digitales a gran escala. NeuralTrust (España): ayuda a las empresas a implementar y escalar la IA generativa de forma segura al proteger las aplicaciones y los agentes contra el uso indebido o las fugas de datos.

Tecnología financiera

Dost (España) : automatiza las operaciones financieras para empresas en crecimiento con flujos de trabajo impulsados por IA.

: automatiza las operaciones financieras para empresas en crecimiento con flujos de trabajo impulsados por IA. DRUO (EE. UU.) : permite a las personas y empresas pagar de forma directa desde cuentas bancarias, lo que elimina la necesidad de utilizar tarjetas.

: permite a las personas y empresas pagar de forma directa desde cuentas bancarias, lo que elimina la necesidad de utilizar tarjetas. Kistpay Private Limited (Pakistán) : aumenta el acceso a los teléfonos inteligentes a través de la financiación a plazos para los usuarios de los mercados emergentes.

: aumenta el acceso a los teléfonos inteligentes a través de la financiación a plazos para los usuarios de los mercados emergentes. Spendbase (Ucrania): reduce el gasto en SaaS, nube y tarjetas para las empresas a través de herramientas unificadas de gestión de costos.

Tecnología sanitaria

AI Diagnostics (Sudáfrica) : ofrece herramientas de diagnóstico impulsadas por IA que respaldan el análisis y la detección temprana de la tuberculosis en entornos de atención médica de bajos recursos.

: ofrece herramientas de diagnóstico impulsadas por IA que respaldan el análisis y la detección temprana de la tuberculosis en entornos de atención médica de bajos recursos. Biorce (España) : automatiza las operaciones de ensayos clínicos con agentes de IA que agilizan la planificación y ejecución para los equipos de investigación.

: automatiza las operaciones de ensayos clínicos con agentes de IA que agilizan la planificación y ejecución para los equipos de investigación. Medwise AI (Reino Unido) : proporciona a los médicos respuestas rápidas y basadas en la evidencia que mejoran las decisiones de atención en el punto de entrega.

: proporciona a los médicos respuestas rápidas y basadas en la evidencia que mejoran las decisiones de atención en el punto de entrega. Sycai Medical (España): utiliza imágenes de IA para identificar y hacer seguimiento a lesiones pancreáticas precancerosas para hacer una intervención clínica temprana.

Fronteras móviles

ConnectHear (Pakistán) : crea una comunicación accesible para los usuarios sordos a través de la interpretación en lenguaje de señas en tiempo real y alertas asistidas por IA.

: crea una comunicación accesible para los usuarios sordos a través de la interpretación en lenguaje de señas en tiempo real y alertas asistidas por IA. KreiosSpace SL (España) : desarrolla sistemas para prolongar la vida útil de los satélites en órbita terrestre muy baja.

: desarrolla sistemas para prolongar la vida útil de los satélites en órbita terrestre muy baja. OptAI (Corea) : optimiza el rendimiento de la IA en los dispositivos con herramientas que aumentan la velocidad, la privacidad y la eficiencia.

: optimiza el rendimiento de la IA en los dispositivos con herramientas que aumentan la velocidad, la privacidad y la eficiencia. ZIM Connections (Reino Unido): simplifica la conectividad a nivel mundial al permitir a los viajeros activar planes de eSIM específicos de la región a través de una única plataforma.

Cada año, 4YFN reúne a inversionistas, fundadores y líderes del sector para explorar las ideas ambiciosas y las tecnologías de vanguardia que conformarán la próxima ola de innovación. Su nuevo tema para 2026, IA infinita, captura la energía audaz de los fundadores que superan los límites de la inteligencia artificial, a la vez que refleja el papel de 4YFN como un centro dinámico en el que las ideas chocan, se forman acuerdos y las empresas emergentes se convierten en el centro de atención mundial. En 2026, 4YFN exhibirá cientos de nuevas empresas en cinco etapas en los pabellones 8.0 y 8.1, y ofrecerá pisos de demostración repletos, sesiones de presentación en vivo y un programa diseñado para conectar a los fundadores con inversionistas, empresas y medios de comunicación a nivel mundial. Reserve su lugar en 4YFN26 aquí.

FUENTE GSMA