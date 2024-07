SHANGHAI, 16 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- USI se complació en anunciar la inauguración oficial de su nuevo sitio en Tonalá, Jalisco, México con una gran ceremonia el 16 de julio. A la ceremonia asistieron destacados invitados, entre ellos Luis Roberto Arechederra Pacheco, representante del Gobernador de Jalisco y secretario de Economía; Sergio Armando Chávez Dávalos, alcalde del Municipio de Tonalá; Alfonso Olvera Huerta Director general de atracción de la inversión; Guillermo del Río Ochoa, Presidente de la Cámara Index. El evento tuvo lugar en Axis parque Industrial I, ubicado en Nuevo Periférico Oriente, y destacó la visión estratégica de la compañía y su compromiso con el crecimiento en la región.

USI amplía su presencia global Apertura del sitio de Tonalá en México

Bernardo Santos, Gerente General de las Plantas de Guadalajara y Tonalá en México, compartió su misión para las nuevas instalaciones, enfatizando el compromiso con la innovación, la calidad y el compromiso con la comunidad. El Ingeniero Santos afirma: "Nuestra misión en el sitio de Tonalá es fomentar un entorno de colaboración donde la tecnología de vanguardia y el talento local se unan para impulsar el éxito y contribuir al desarrollo económico de la región".

Matthew Behringer, vicepresidente senior de desarrollo de operaciones y gerente general de operaciones de América del Norte, abordó el panorama empresarial y el papel importante que desempeñará el sitio de Tonalá en la estrategia de expansión de USI. "El sitio de Tonalá representa un paso fundamental en nuestras operaciones en América del Norte, lo que nos permite mejorar nuestras capacidades de servicio y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes en este mercado dinámico".

En representación del corporativo de USI, Clement Chen, vicepresidente Senior Corporativo de GS&S/COD, expuso los objetivos estratégicos de la empresa en materia de sustentabilidad y la importancia de México en ese marco. El Sr. Chen destacó: "Como miembro responsable de nuestra alianza de empresas sustentables para la responsabilidad social empresarial, USI prioriza los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de cuatro estrategias claves: bajas emisiones de carbono, economía circular y colaborativa e inclusión. En 2023, nuestra planta de GDL logró un ratio de electricidad verde del 100%. El programa de sostenibilidad pronto se extenderá a nuestra fábrica de Tonalá, reforzando nuestra dedicación a las prácticas comerciales responsables y la gestión ambiental".

El representante del Gobernador Ing. Enrique Alfaro, el MBA. Luis Roberto Arechederra Pacheco, titular de SEDECO Jalisco afirmó: "El anuncio de esta inversión por parte de USI abre la puerta a seguir consolidando lo que desde 1962 esta pasando en el estado Jalisco, una visión de largo plazo, donde la innovación la alta tecnología son parte de nuestro ADN, la manufactura y trabajo de calidad, funcionan con una visión de largo plazo, en Jalisco nos sentimos muy honrados de que USI confíe en el estado desde 1997, y celebramos esta tecnología que estará haciendo USI en Jalisco y celebramos su expansión en nuestro País y nuestro estado".

El alcalde Sergio Armando Chávez Dávalos agregó: "Tonalá es el 5to municipio con más población de Jalisco, con un crecimiento enorme, y lo que hace unos meses eran solo terrenos vacíos, hoy habrá tecnología que se exportará a Europa, Asia y América. Hablamos de una inversión de casi 82 Millones de USD con 3000 nuevos empleos y es lo que los alcaldes tenemos que promover debemos de hacer que llegue la inversión cuidarlos y ayudarlos con los permisos necesarios"

El Sitio Tonalá, con una inversión aproximada de USD 82 millones, abarca 53,480 metros cuadrados y se espera que genere al menos 3,000 nuevos empleos, ofreciendo prestaciones y beneficios superiores a los de ley. Este sitio está preparado para convertirse en un centro de excelencia, impulsando avances tecnológicos y contribuyendo a la economía local. La compañía está lista para iniciar este nuevo capítulo y espera el impacto positivo que tendrá la planta en Jalisco y en la región.

Acerca de USI (SSE: 601231)

USI, Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., es un líder mundial en diseño y fabricación electrónicos, así como líder en el campo de la tecnología SiP (System-in-Package). Con Asteelflash y Hirschmann Car Communication, USI tiene 30 ubicaciones de producción y servicio en cuatro continentes de Asia, Europa, América y África, y ofrece a sus clientes productos electrónicos diversificados con servicios de productos D(MS)2: Diseño, Manufactura, Miniaturización, Soluciones de software y hardware, y Servicios de adquisición de materiales, logística y mantenimiento. USI es una subsidiaria de ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE: 3711, NYSE: ASX). Para obtener más información, visite www.usiglobal.com e interactúe con nosotros en LinkedIn y YouTube.

