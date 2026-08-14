Vantage destaca las tendencias de automatización y finanzas digitales en Wealth Expo República Dominicana 2026

PORT VILA, Vanuatu, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets participó en Wealth Expo República Dominicana 2026 como patrocinador Diamond en el Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo. El evento incluyó un encuentro VIP el 24 de julio y la exposición principal el 25 de julio, con aproximadamente 3.500 asistentes.

El evento tuvo lugar en un contexto de creciente digitalización financiera en República Dominicana. El 23 de julio, el Banco Central de la República Dominicana informó que trabajaba en la implementación de un nuevo sistema de pagos instantáneos, diseñado para operar 24/7/365, acreditar fondos en un máximo de 10 segundos y permitir la conexión de proveedores de servicios de pago no bancarios, incluidas las fintech.

En este contexto, las conversaciones en Wealth Expo se centraron en cómo la tecnología está transformando el acceso a los mercados y los hábitos de trading. Rodrigo Martínez analizó la transición del trading manual al trading automatizado, incluyendo EAs, copy trading y PAMM; José Flores habló sobre las señales de trading y el copy trading dentro de las comunidades de traders; Brissia Delgado participó en un panel sobre el papel de las plataformas en la expansión del trading en la región; y Alan Freitag abordó la disciplina y los procesos en la toma de decisiones de trading.

Vantage recibió dos reconocimientos durante el evento: "Best Trading Solutions" y "Best Copy Trading Platform".

"Nos complace haber participado en Wealth Expo República Dominicana 2026 y contribuir a las conversaciones sobre automatización, finanzas digitales y los avances en tecnología aplicada al trading. El evento brindó una oportunidad para intercambiar perspectivas sobre las tendencias que están evolucionando en la industria", señaló Marco Pisanelli, Regional Business Development Manager de Vantage.

La participación de Vantage refleja su continuo compromiso con el diálogo dentro de la industria, la educación financiera y las conversaciones sobre los avances en tecnología aplicada al trading.

Acerca de Vantage

Vantage Markets , o Vantage, es un bróker de CFD multiactivo que ofrece acceso a CFDs sobre Forex, materias primas, índices, acciones, ETFs y bonos a través de sus plataformas y servicios de trading.

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FUENTE Vantage