VAPORESSO presenta el XROS 6: Redefinir la eficiencia de la calada MTL con la tecnología Smart Prime de 60 segundos, una primicia en el sector

SHENZHEN, China, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, líder mundial en tecnología de vapeo, anuncia oficialmente el lanzamiento de su nuevo producto estrella, el XROS 6. Esta incorporación a la popular serie XROS introduce un conjunto de tecnologías de "respuesta instantánea". Estas características eliminan los retrasos habituales y establecen un nuevo estándar de eficiencia en la categoría de boca a pulmón (MTL).

XROS 6 & 6 MINI

El XROS 6 se diseñó para un estilo de vida dinámico en el que cada segundo cuenta. Una de las principales novedades es la tecnología Smart Prime, que garantiza que la bobina esté completamente saturada y lista para su uso en tan solo 60 segundos. Esto significa que puede empezar a vapear casi inmediatamente después de rellenar un pod nuevo. La eficiencia también se extiende al sistema eléctrico. Con la carga rápida de 3 A, el dispositivo alcanza el 50 % de batería en 10 minutos. La batería de gran capacidad, de 1800 mAh, permite que el dispositivo funcione hasta por cuatro días. En conjunto, estas características ofrecen una experiencia confiable para los viajeros y los usuarios habituales de vapeadores que quieren dejar de preocuparse por la próxima recarga. Ya sea que esté de viaje durante un fin de semana largo o en medio de una semana laboral ajetreada, el XROS 6 garantiza que su dispositivo siempre tenga batería.

VAPORESSO también ha rediseñado la forma en que el aire circula por el dispositivo. El nuevo sistema de flujo de aire Venturi se basa en el principio físico de que la presión del fluido disminuye y la velocidad aumenta a medida que pasa por una sección estrecha de una tubería. Al dar forma de embudo a la cámara de aire interna, el XROS 6 acelera el aire al impactar contra la resistencia. Esto evita la turbulencia del aire y crea un flujo laminar más estable. En la práctica, este diseño técnico reduce el ruido de "silbido" que se suele oír en los dispositivos más pequeños, lo que hace que el calado sea un 30 % más suave y mucho más silencioso. Esto es ideal para un uso discreto en espacios públicos o en entornos de oficina tranquilos. Como el aire se mueve más rápido y de manera más uniforme, también transporta las moléculas de sabor con mayor eficacia, lo que resulta en un aumento del 20 % en la calidad del sabor.

Además, la plataforma de calentamiento COREX 3.0 garantiza este rendimiento constante. Gracias al uso de algodón de calidad aeroespacial y una malla de panal de abeja, el dispositivo calienta de manera uniforme y conserva el aroma original del líquido. La tecnología SSS Leak-Resistant Tech 2.0 utiliza juntas de mayor calidad y un diseño térmico para evitar fugas, una mejora fundamental para los usuarios que llevan sus dispositivos en bolsillos o en bolsos.

Aunque el XROS 6 cuenta con tecnología avanzada, sigue siendo muy fácil de usar. La interfaz permite un control preciso de la potencia con el pod de 0,4 Ω. Cuando se combina con otros pods de la familia XROS, el sistema ofrece tres preajustes de potencia inteligentes. Un regulador de flujo de aire lateral permite a los usuarios cambiar, con un solo movimiento, de una calada ajustada y tradicional de MTL a una calada directa a pulmón (DTL) más suelta y restringida.

Como una importante actualización de la línea XROS, el XROS 6 logra un avance significativo en cuanto al rendimiento, pasando de una eficiencia funcional básica a una experiencia sensorial de alta calidad. Al mantener una compatibilidad total con toda la serie de pods XROS, el dispositivo logra un equilibrio perfecto entre la innovación audaz y la practicidad para el día a día. Ofrece a los usuarios una experiencia prémium y sin preocupaciones, caracterizada por una gran libertad y calidad, lo que refuerza el compromiso de VAPORESSO de establecer estándares de calidad uniformes en toda la categoría de MTL.

Acerca de VAPORESSO

Fundada en 2015, VAPORESSO se creó con la convicción de que cada acción es un esfuerzo por alcanzar la excelencia. Nuestro compromiso inquebrantable por superar lo ordinario nos ha impulsado a convertirnos en la marca líder mundial de vapeo en un futuro próximo. Materializamos una visión en la que nuestra tecnología y nuestros valores se fusionan para crear una vida mejor, más limpia y más placentera para todos.

Para más información, visite VAPORESSO.

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FUENTE VAPORESSO