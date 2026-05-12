- VAPORESSO presenta XROS 6: Redefiniendo la eficiencia MTL con la primera tecnología Smart Prime de 60 segundos de la industria

SHENZHEN, China, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, líder mundial en tecnología de vapeo, anuncia oficialmente el lanzamiento de su nuevo producto estrella, el XROS 6. Esta incorporación a la popular serie XROS presenta una serie de tecnologías de "Respuesta Instantánea". Estas características eliminan los retrasos habituales y establecen un nuevo estándar de eficiencia en la categoría de vapeo boca a pulmón (MTL).

XROS 6 & 6 MINI

El XROS 6 fue diseñado para un estilo de vida dinámico donde cada segundo cuenta. Una de sus principales novedades es la tecnología Smart Prime, que garantiza que la resistencia esté completamente saturada y lista para usar en tan solo 60 segundos. Esto significa que puedes empezar a vapear casi inmediatamente después de rellenar un nuevo cartucho. La eficiencia también se extiende al sistema de alimentación. Con la carga rápida de 3 A, el dispositivo alcanza el 50 % de batería en 10 minutos. Su batería de gran capacidad de 1.800 mAh permite usarlo hasta cuatro días. En conjunto, estas características ofrecen una experiencia fiable para viajeros y vapeadores habituales que quieren olvidarse de la preocupación por la próxima carga. Tanto si estás de viaje de fin de semana como si tienes una semana de trabajo intensa, el XROS 6 te garantiza que tu dispositivo siempre tendrá batería.

VAPORESSO también rediseñó el flujo de aire a través del dispositivo. El nuevo sistema de flujo de aire Venturi se basa en el principio físico de que la presión del fluido disminuye y la velocidad aumenta al pasar por una sección estrecha de un tubo. Al dar forma de embudo al conducto interno, el XROS 6 acelera el aire al impactar contra la resistencia. Esto evita la turbulencia del aire y crea un flujo laminar más estable. En la práctica, este diseño técnico reduce el silbido que suele oírse en dispositivos más pequeños, logrando una calada un 30 % más suave y mucho más silenciosa. Esto resulta ideal para un uso discreto en espacios públicos o entornos de oficina silenciosos. Gracias a que el aire se mueve más rápido y de forma más uniforme, también transporta las moléculas de sabor con mayor eficacia, lo que se traduce en una mejora del 20 % en la calidad del sabor.

Además, la plataforma de calentamiento COREX 3.0 garantiza una salida de calor uniforme. Gracias al uso de algodón de grado aeroespacial y una malla de panal, el dispositivo calienta de manera homogénea y conserva el aroma original del líquido. La tecnología SSS Leak-Resistant Tech 2.0 incorpora mejores sellos y un diseño térmico para evitar fugas, una mejora crucial para quienes llevan sus dispositivos en bolsillos o bolsos.

Aunque el XROS 6 ofrece tecnología avanzada, sigue siendo muy fácil de usar. Su interfaz permite un control preciso de la potencia con el cartucho de 0,4 Ω. Al combinarse con otros cartuchos de la familia XROS, el sistema ofrece tres preajustes de potencia inteligentes. Un regulador de flujo de aire lateral permite cambiar con un simple movimiento de una calada MTL tradicional y ajustada a una calada DTL más suelta y restringida.

Como una importante actualización de la línea XROS, el XROS 6 logra un salto cualitativo en rendimiento, pasando de la eficiencia funcional básica a una experiencia sensorial de alta calidad. Al mantener la compatibilidad total con toda la serie de pods XROS, el dispositivo logra un equilibrio perfecto entre innovación audaz y practicidad para el día a día. Ofrece a los usuarios una experiencia premium y sin preocupaciones, caracterizada por una gran libertad y calidad, reforzando el compromiso de VAPORESSO de establecer estándares de calidad consistentes en la categoría MTL.

Acerca de VAPORESSO

Fundada en 2015, VAPORESSO se creó con la convicción de que cada acción es un esfuerzo por alcanzar la excelencia. Nuestro firme compromiso con la superación personal nos ha impulsado a convertirnos en la marca líder mundial de vapeo en un futuro próximo. Encarnamos una visión donde nuestra tecnología y nuestros valores se fusionan, creando una vida mejor, más limpia y más placentera para todos.

Para obtener más información, visite VAPORESSO.

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