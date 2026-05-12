VAPORESSO lance la XROS 6 : redéfinir l'efficacité du MTL grâce à la technologie Smart Prime 60 secondes, une première dans l'industrie

SHENZHEN, Chine, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, leader mondial de la technologie de vapotage, annonce officiellement le lancement de sa nouvelle vapoteuse phare, la XROS 6. Cet ajout à la populaire gamme XROS introduit une suite de technologies de « réponse instantanée ». Ces caractéristiques suppriment les retards courants et établissent une nouvelle norme d'efficacité dans la catégorie bouche à poumon (MTL).

XROS 6 & 6 MINI

La XROS 6 a été conçue pour un mode de vie rapide lorsque chaque seconde compte. L'une des principales nouveautés est la technologie Smart Prime, qui garantit que la résistance est entièrement saturée et prête à l'emploi en seulement 60 secondes. Cela signifie que vous pouvez commencer à vapoter presque dès que vous avez fini de remplir une nouvelle dosette. L'efficacité concerne également le système électrique. Grâce à la charge rapide 3A, la pile est chargée à 50 % en seulement 10 minutes. La grande pile de 1 800 mAh permet à l'appareil de fonctionner pendant quatre jours au maximum. Ensemble, ces caractéristiques procurent une expérience fiable aux voyageurs et aux vapoteurs quotidiens qui ne veulent plus se soucier de leur prochaine charge. Que vous partiez en voyage pour un long week-end ou que vous ayez une semaine de travail chargée, la XROS 6 reste alimentée.

VAPORESSO a également conçu une nouvelle circulation de l'air dans l'appareil. Le nouveau système Venturi est basé sur le principe physique selon lequel la pression d'un fluide diminue et la vitesse augmente lorsqu'il traverse une section étroite d'un tuyau. En façonnant la voie d'air interne comme un entonnoir, la XROS 6 accélère l'air lorsqu'il atteint la résistance. Cela permet d'éviter les turbulences de l'air pour créer un flux laminaire plus stable. Dans la pratique, cette conception technique réduit le bruit de « sifflement » que l'on entend souvent dans les appareils plus petits, ce qui rend le tirage 30 % plus fluide et beaucoup plus silencieux. Cela est idéal pour une utilisation discrète dans les espaces publics ou les environnements de bureau silencieux. L'air se déplaçant plus rapidement et plus uniformément, il transporte aussi plus efficacement les molécules d'arôme, ce qui se traduit par une augmentation de 20 % de la qualité du goût.

En outre, la plate-forme de chauffage COREX 3.0 produit un résultat constant. Grâce à l'utilisation d'un coton de qualité aérospatiale et d'une maille en nid d'abeille, l'appareil chauffe uniformément et préserve l'arôme original du liquide. Le SSS Leak-Resistant Tech 2.0 utilise de meilleurs joints et une conception thermique pour empêcher les fuites ce qui représente une amélioration décisive pour les utilisateurs qui transportent leurs appareils dans des poches ou des sacs.

Bien que la XROS 6 soit dotée d'une technologie avancée, il reste très convivial. L'interface offre un contrôle précis de la puissance avec le pod de 0,4Ω. Associé à d'autres pods de la gamme XROS, le système propose trois préréglages de puissance intelligents. Un curseur de flux d'air monté sur le côté permet aux utilisateurs de passer d'un tirage MTL traditionnel et serré à un tirage DTL plus lâche et plus restreint en un seul mouvement.

Représentant une amélioration majeure de la gamme XROS, la XROS 6 fait un bond en avant en termes de performances, passant d'une efficacité fonctionnelle de base à une expérience sensorielle de haute qualité. En maintenant une compatibilité totale avec l'ensemble de la gamme de pods XROS, l'appareil associe une innovation audacieuse à une facilité d'utilisation au quotidien. La vapoteuse offre aux utilisateurs une expérience haut de gamme, sans anxiété, définie par une liberté et une qualité élevées, renforçant la détermination de VAPORESSO à établir des normes de qualité cohérentes dans toute la catégorie des MTL.

À propos de VAPORESSO

Fondée en 2015, VAPORESSO est née de la conviction que chaque action est un effort pour atteindre l'excellence. Notre engagement inébranlable à dépasser l'ordinaire nous a propulsés pour devenir la première marque de vapotage au monde dans un avenir proche. Nous incarnons une vision où notre technologie et nos valeurs se rejoignent, créant une vie meilleure, plus propre et plus agréable pour tous.

Pour plus d'informations, consultez le site VAPORESSO.

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