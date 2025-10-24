VAPORESSO apoya el movimiento orientado a las personas para acercar el mundo mediante iniciativas culturales con motivo de su décimo aniversario

SHENZHEN, China, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Impulsada por la innovación, VAPORESSO ofrece productos de vanguardia a la vez que fomenta el compromiso humanista con los usuarios de todo el mundo. Con motivo de su 10.º aniversario, la marca lanzó dos iniciativas innovadoras, VAPORESSO MEET y World Hyper-Tour, para celebrar este hito y compartir su filosofía orientada a las personas.

VAPORESSO apoya el movimiento orientado a las personas para acercar el mundo mediante iniciativas culturales con motivo de su 10.º aniversario

Conectar en persona, compartir momentos auténticos

En la primera mitad del año, VAPORESSO organizó varios eventos VAPORESSO MEET en distintas ciudades, los cuales reunieron a socios del canal, propietarios de tiendas y usuarios para derribar barreras y entablar diálogos directos. Los participantes no solo tuvieron acceso anticipado a los nuevos productos, sino que también compartieron experiencias personales y exploraron cómo los productos se integran con la estética del estilo de vida. Estas interacciones profundas permitieron a la marca escuchar genuinamente los comentarios de los usuarios, y volvió el cuidado abstracto de la marca en conexiones emocionales tangibles.

En Indonesia, VAPORESSO invitó a la conocida banda local Vierratale a participar del evento y generó una cálida interacción entre los artistas y los usuarios. Además, el evento contó con el debut especial del XROS 4 NANO Vierratale Edition, un producto culturalmente distintivo inspirado en historias compartidas y en la cultura musical pop local, que refleja a la perfección el vínculo emocional que entabla VAPORESSO con su comunidad. En momentos como estos, el evento VAPORESSO MEET se ha convertido en una expresión dinámica de la filosofía de la marca orientada a las personas.

Adoptar la cultura local, expresar la influencia humanista

Este verano, VAPORESSO lanzó una gira urbana pionera en el sector: una flota de superautos de lujo que recorrió cuatro ciudades internacionales. Fiel a su visión mundial de cocreación cultural, la marca entrelazó tradiciones locales y expresión moderna en las celebraciones de su aniversario, lo que generó una huella cultural inconfundible en cada lugar. Cada parada fue cuidadosamente seleccionada para reflejar el espíritu único de la ciudad.

Inspirado en la cultura del arte visual callejero de Yakarta, VAPORESSO combinó camiones publicitarios 3D con superautos para crear un impresionante espectáculo de arte visual. Más allá de las calles, la marca se unió al creador de tendencias local BIMOPD para lanzar la edición de la serie XROS 5 BIMOPD, diseñada en forma conjunta, un producto que canaliza el espíritu juvenil vibrante y seguro de Yakarta mediante una estética audaz de inspiración urbana. Juntas, estas sinergias desencadenaron una nueva ola cultural, mientras VAPORESSO cultiva una cultura del vapeo profundamente conectada con la identidad local.

En París, donde la subcultura de los deportes urbanos extremos refleja la intrépida resiliencia y el poder infinito de la ciudad, la gira urbana de VAPORESSO capturó esta energía dinámica al fusionar los superautos con el parkour. Para canalizar este espíritu intrépido del diseño de sus productos, la marca creó ARMOUR ULTRA, diseñada con una protección superior para permitir explorar sin temor. Mediante esta fusión de cultura urbana y productos poderosos, VAPORESSO inspira a los parisinos a aceptar la libertad y superar los límites.

En Londres, una ciudad impregnada de cultura literaria, VAPORESSO organizó un espectáculo callejero inmersivo en el que los superautos se encontraron con figuras literarias emblemáticas. Los queridos personajes británicos cobraron vida, interactuaron con los transeúntes y entretejieron el espíritu innovador de la marca en una rica complejidad cultural. Esta fusión entre lo clásico y lo contemporáneo también ha inspirado la edición de la serie de cuero de XROS 5, en la que la confección con cueros de primera calidad se une a la tecnología moderna y redefine la elegancia atemporal. Mediante estas variadas expresiones del estilo británico, VAPORESSO muestra su identidad versátil con influencia cultural.

Donde el entretenimiento audaz se une a la cultura inclusiva, VAPORESSO animó Las Vegas con superautos y modelos de moda y creó un espectáculo urbano interactivo. Esta perfecta integración entre la cultura local y la expresión de la marca fue el escenario perfecto para el lanzamiento de iMate OS. Al unir el diseño elegante con la versatilidad interactiva, su estructura que amplía los límites captura el mismo espíritu audaz que define a la ciudad y muestra lo profundamente que las iniciativas de VAPORESSO influyen en las culturas locales.

En su décimo aniversario, VAPORESSO ha entretejido valores centrados en el ser humano en un tapiz mundial de experiencias inmersivas. Gracias a sus innovaciones emblemáticas y compromiso humanista, cada paso de su trayectoria es testimonio de su liderazgo en el sector y de la influencia en los usuarios.

