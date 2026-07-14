VELO*とTomorrowland、「Tomorrowlandの響き（Echoes of Tomorrowland）」を開始し、世界中のファンに音楽フェスティバルを体験する機会を提供

10人に4人が、年齢を重ねるにつれて人と本当の意味でつながることが難しくなったと回答する一方、VELOとTomorrowlandは、ダンスフロアがその状況を打開する強力な手段になるとの考え

新たな調査**で、ダンスフロアは「気の合う仲間」と出会う場所であり、ライブイベントで築かれる友情は、より深く、より心の通ったものであることが判明

ロンドン, 2026年7月14日 /PRNewswire/ -- 自分らしさを貫く人々に向けた、欧州を代表するニコチンポーチブランド***であるVELOは本日、Tomorrowlandの魅力を世界中のファンに届ける、ライブイベントとそれに連動するライブ配信から成るグローバルネットワーク「Tomorrowlandの響き（Echoes of Tomorrowland）」を立ち上げます。

多くのファンがTomorrowlandに現地で参加できない中、VELOはフェスティバルの熱気、文化、コミュニティーをベルギー国外へと広げています。イビサ島をはじめとする各地で開催され、ライブステージ、連動するライブ配信、DJセットを組み合わせた「エコー（Echo）」イベントを通じて、「Tomorrowlandの響き（Echoes of Tomorrowland）」は、ダンスミュージックファンが自分らしさを存分に表現し、共に新たな体験を楽しめる特別な場を提供します。

VELO* AND TOMORROWLAND LAUNCH “ECHOES OF TOMORROWLAND” TO BRING THE MUSIC FESTIVAL EXPERIENCE TO FANS AROUND THE WORLD

メインとなる「エコー（Echo）」イベントでは、7月17日（金）の一夜限り、VELOがイビサ島のTomorrowland Storeをジャックします。ベルギーのメインステージの活気あふれる雰囲気を再現するこのイベントでは、ヘッドライナーDJのKorolovaによるライブセットに加え、Tomorrowlandからのリアルタイム中継も行われます。イビサ島のファンは、こちらのリンクまたは当日会場入口に設置されるQRコードから参加登録*できます。

このキャンペーンは、共有体験へのニーズの高まりを浮き彫りにした新たな調査**によって裏付けられています。成人の5人に2人近く（39%）が、年齢を重ねるにつれて有意義なつながりを築きにくくなったと回答しています。この背景には、同じ関心を持つ人を見つけにくいこと（28%）、気まずさを覚えること（27%）、拒絶されることへの不安（24%）、人からどう見られるかへの不安（21%）など、さまざまな要因があります。

VELOとTomorrowlandは、こうした孤立を解消する鍵はダンスフロアにあると考えています。エレクトロニック・ミュージックは、垣根を取り払い、コミュニティーを一つにする最も強力な手段の一つであり続けています。ビートが鳴り響くと、人目を気にする気持ちは薄れ、心の通った友情が生まれます。

この点は新たな調査**でも裏付けられており、回答者のほぼ3分の1（30%）が、ダンスフロアは最も自分らしくいられ、「誰も見ていないかのように踊れる」場所だと回答しています。その結果、有意義なつながりが生まれ、25～35歳の回答者の27%が、ライブや文化イベントで築かれる友情は、ほかの社交の場で築かれる友情よりも心の通ったものだと回答しています。

7月17日にイビサ島のTomorrowland Storeで開催される旗艦イベント「Tomorrowlandの響き（Echoes of Tomorrowland）」でヘッドライナーを務めるKorolovaは、次のように語っています。「Tomorrowlandを特別なものにしているのは、ステージや演出だけではなく、そこに集う人々です。世界中の人々が音楽を通じて一つになると、確かなつながりを感じられます。『Tomorrowlandの響き（Echoes of Tomorrowland）』は、ベルギーに来られないファンにも、それぞれの形でその感覚を味わう機会を提供します。そのエネルギーをイビサ島に届け、現地に集う皆さん、そしてライブ配信を通じて世界中から参加する皆さんと一緒に祝えることを楽しみにしています。」

BATでコンテンツ＆パートナーシップ部門のグローバル責任者を務めるMalky Brownは、次のように付け加えています。「Tomorrowlandは、音楽界で最も影響力のあるコミュニティーの一つを築いてきました。そして『Echoes』を通じて、VELOはその輪をさらに多くの人々へ広げ、ダンスミュージックのビートに乗って、真に自分らしく生き、体験を分かち合うことでつながれる場を提供しています。」

VELOの「Tomorrowlandの響き（Echoes of Tomorrowland）」キャンペーンは、世界中のダンスミュージックファンに、肩の力を抜き、気の合う人々と共に自分らしさを受け入れるよう呼びかけています。

VELOについて詳しくは、@velo.globalをご覧ください。

*18歳以上のニコチン製品使用者のみを対象としています。本製品にはニコチンが含まれており、依存性があります。

**英国、スペイン、パキスタン、ポーランド、オーストリアで、過去6か月以上にわたりニコチン製品を使用し、現在も少なくとも週1回使用している18歳以上のニコチン製品使用者2,009人を対象としました。調査は2026年6月16日から22日まで実施されました。

***スウェーデン、デンマーク、英国、ポーランド、スイスの欧州主要ニコチンポーチ市場における小売集計データから算出した、2025年のVELOの推定販売数量シェアに基づきます。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/3005546/Velo.jpg

SOURCE BAT