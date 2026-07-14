VELO* 與 TOMORROWLAND 推出「ECHOES OF TOMORROWLAND」，讓全球樂迷感受音樂節體驗

主場「Echo」活動中，Velo 將席捲伊維薩島的 Tomorrowland 商店，僅此一夜，狂歡上演（7 月 17 日（星期五））。活動將重現比利時主舞台的熾熱氣氛，請來主打 DJ Korolova 作現場演出，並會同步轉播 Tomorrowland 的實況。身處伊維薩島的樂迷，可經此連結預先登記*，亦可於活動當晚在門口掃描 QR 碼即場參加。

這項活動獲新研究**印證，研究指出大眾對共享體驗的需求正不斷上升。近五分之二（39%）的成人表示，年齡漸長之際，建立有意義的人際關係變得更加困難。背後原因眾多，包括難覓同好 (28%)、感到尷尬 (27%)、怕遭拒絕 (24%)，以及擔心被人評頭品足 (21%)。

Velo 與 Tomorrowland 深信，對抗孤寂的良藥，正藏於舞池之內。電子音樂始終是瓦解心牆、串聯人心的磅礡力量；當節拍響起，自我束縛就即褪去，真誠友情迅即誕生。

新研究**進一步印證此說法，約三成（30%）受訪者指出，舞池是其最能忠於自我、「盡情起舞，無懼目光」的場所。 這孕育出富有意義的情誼，25 至 35 歲年輕人有 27% 同意，在現場音樂或文化活動中締結的友誼，比在其他社交場合建立的關係更為真摯。

Korolova 將於 7 月 17 日在伊維薩島 Tomorrowland 商店舉行的「Echoes of Tomorrowland」旗艦活動上擔任壓軸 DJ，她表示：「Tomorrowland 之所以獨一無二，不單是因為舞台及製作，而是在於人際連繫。當世界各地的人透過音樂聚首一堂，那種人與人之間的連繫感覺份外真切。Echoes of Tomorrowland 讓未能親赴比利時的樂迷，仍能按自己的方式，感受那份獨特的情感共鳴。我很興奮能將這股熱情帶到伊維薩島，與現場觀眾以及全球各地透過串流直播參與的朋友一同狂歡。」

Malky Brown，BAT 內容與夥伴關係環球主管，補充道：「一直以來，Tomorrowland 孕育出音樂世界中強勁不已的社群力量，如今藉由 Echoes，Velo 將這股力量拓展至更廣大的群眾，為其開闢一方天地，得以忠於自我，在舞曲躍動之間，以共同經歷作彼此連繫。」

Velo 的「Echoes of Tomorrowland」活動，誠邀全球舞曲愛好者卸下防衛，與理念相近的人，攜手擁抱真正自我。

如欲了解更多資訊和加深認識 Velo，請瀏覽 @velo.global。

*僅供 18 歲以上尼古丁消費者使用。 此產品含尼古丁，可能導致上癮。

** 研究訪問了 2009 名尼古丁使用者（18 歲或以上），他們在過去半年內均有使用尼古丁產品，現時每週至少使用一次，受訪者來自英國、西班牙、巴基斯坦、波蘭及奧地利。研究於 2026 年 6 月 16 日至 6 月 22 日期間進行。

*** 數據基於 Velo 在歐洲主要尼古丁袋市場（包括瑞典、丹麥、英國、波蘭和瑞士）的零售量估算市場份額，按 2025 年全年統計。

SOURCE BAT