벨로와 투모로우랜드, 전 세계 팬에게 음악 축제 경험 선사하는 '에코스 오브 투모로우랜드' 출범

10명 중 4명은 나이가 들수록 진정한 유대 관계를 형성하기가 어려워졌다고 답했지만, 벨로와 투모로우랜드는 댄스 플로어가 강력한 해법이 될 수 있다고 믿어

새로운 조사**에 따르면 댄스 플로어는 '나와 통하는 사람들'을 만나는 장소이며, 라이브 음악 행사에서 맺은 우정은 더 깊고 진실한 것으로 나타나

런던, 2026년 7월 14일 /PRNewswire/ -- 7월 14일 진정한 개성을 지닌 이들을 위해 탄생한 유럽 대표 니코틴 파우치 브랜드*** 벨로(Velo)가 투모로우랜드(Tomorrowland)의 마법 같은 경험을 전 세계 팬들에게 전달하는 라이브 행사 및 동시 생중계의 글로벌 네트워크인 '에코스 오브 투모로우랜드(Echoes of Tomorrowland)'를 출범한다.

많은 팬이 투모로우랜드에 직접 참석하기 어려운 가운데, 벨로는 축제의 에너지와 문화, 공동체를 벨기에 국경 너머로 확장한다. 라이브 무대와 동시 생중계, DJ 세트로 구성된 이비자 등의 연계 '에코(Echo)' 행사를 통해 '에코스 오브 투모로우랜드'는 댄스 음악 팬들이 자신을 온전히 표현하고 함께 새로운 경험을 할 수 있는 특별한 공간과 기회를 제공한다.

VELO* AND TOMORROWLAND LAUNCH “ECHOES OF TOMORROWLAND” TO BRING THE MUSIC FESTIVAL EXPERIENCE TO FANS AROUND THE WORLD

메인 '에코' 행사는 벨로가 7월 17일 금요일 단 하룻밤 동안 이비자의 투모로우랜드 스토어(Tomorrowland Store)를 독점해 진행한다. 벨기에 메인 무대의 생동감 넘치는 분위기를 재현하는 이번 행사에서는 헤드라이너 DJ 코롤로바(Korolova)의 라이브 세트와 투모로우랜드 실시간 중계가 함께 펼쳐진다. 이비자에 있는 팬들은 이 링크 또는 행사 당일 입구에 마련된 QR 코드를 통해 참석 신청*을 할 수 있다.

이번 캠페인은 공동 경험에 대한 필요성이 커지고 있음을 보여주는 새로운 조사** 결과를 바탕으로 마련됐다. 성인 5명 중 약 2명(39%)은 나이가 들수록 의미 있는 관계를 형성하기가 어려워졌다고 답했다. 그 이유로는 같은 관심사를 가진 사람을 찾기 어렵다는 점(28%), 어색함(27%), 거절에 대한 두려움(24%), 타인의 평가를 받을 수 있다는 두려움(21%) 등이 꼽혔다.

벨로와 투모로우랜드는 이러한 고립감을 해소할 해법이 댄스 플로어에 있다고 믿는다. 일렉트로닉 음악은 여전히 장벽을 허물고 공동체를 하나로 연결하는 가장 강력한 수단 중 하나다. 비트가 울려 퍼지는 순간 자의식은 사라지고 진정한 우정이 시작된다.

새로운 조사** 역시 이를 뒷받침한다. 응답자의 약 3분의 1(30%)은 댄스 플로어에서 자신의 진정한 모습을 가장 자유롭게 드러내며 '아무도 보지 않는 것처럼 춤출 수 있다'고 답했다. 이러한 경험은 의미 있는 관계로 이어진다. 25~35세 응답자의 27%는 라이브 음악 또는 문화 행사에서 맺은 우정이 다른 사교적 환경에서 형성된 우정보다 더 진실하다는 데 동의했다.

7월 17일 투모로우랜드 스토어에서 열리는 이비자 대표 '에코스 오브 투모로우랜드' 행사의 헤드라이너를 맡은 코롤로바는 다음과 같이 말했다. "투모로우랜드를 특별하게 만드는 것은 무대나 연출만이 아니라 바로 사람들이다. 전 세계 사람들이 음악을 통해 한자리에 모일 때 진정한 유대감이 형성된다. 에코스 오브 투모로우랜드는 벨기에에 갈 수 없는 팬들에게 자신만의 방식으로 그 감정을 경험할 기회를 제공한다. 이비자에 그 에너지를 전하고, 현장에 함께하는 모든 분은 물론 생중계를 통해 전 세계에서 참여하는 팬들과 함께 축하할 수 있어 매우 기대된다."

BAT의 말키 브라운(Malky Brown) 글로벌 콘텐츠 및 파트너십 총괄은 다음과 같이 덧붙였다. "투모로우랜드는 음악계에서 가장 강력한 공동체 중 하나를 구축했다. 벨로는 에코스를 통해 더 많은 사람이 이 공동체에 참여할 수 있도록 문을 열고, 댄스 음악의 비트에 맞춰 공유된 경험을 통해 진정한 개성을 표현하고 서로 연결될 수 있는 공간을 제공한다."

벨로의 '에코스 오브 투모로우랜드' 캠페인은 전 세계 댄스 음악 팬들에게 경계심을 내려놓고 뜻이 맞는 사람들과 함께 자신만의 개성을 받아들이도록 초대한다.

자세한 정보와 벨로에 관한 추가 내용은 @velo.global에서 확인할 수 있다.

* 만 18세 이상 니코틴 소비자만 참여할 수 있다. 이 제품은 니코틴을 함유하고 있으며 중독성이 있다.

** 영국, 스페인, 파키스탄, 폴란드 및 오스트리아에서 최근 최소 6개월 동안 니코틴 제품을 사용해 왔으며 현재도 최소 주 1회 이상 니코틴 제품을 사용하는 만 18세 이상 니코틴 사용자 2009명을 대상으로 했다. 조사는 2026년 6월 16일부터 6월 22일까지 진행됐다.

*** 스웨덴, 덴마크, 영국, 폴란드 및 스위스 등 유럽 주요 니코틴 파우치 시장의 측정 대상 소매 판매에서 벨로가 차지한 2025년 추정 판매량 점유율을 기준으로 한다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/3005546/Velo.jpg

SOURCE BAT