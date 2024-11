¡Ventas globales de 80 millones! AIMA recibe la certificación oficial de Frost & Sullivan como "Marca líder mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas"

TIANJIN, China, 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hace poco, Frost & Sullivan, una empresa de consultoría de mercado de renombre mundial, otorgó a AIMA la certificación de estado de mercado de "Marca líder mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas (por ventas)". Al 31 de marzo de 2024, el volumen total de ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas de AIMA alcanzó los 80 millones, lo que demuestra plenamente la posición de liderazgo de AIMA en el sector mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas.

El premio Frost & Sullivan Best Practices Award for Growth, Innovation, and Leadership (por mejores prácticas en materia de crecimiento, innovación y liderazgo, GIL por sus siglas en inglés) es una certificación autorizada otorgada por una institución de investigación independiente. La comunidad de inversionistas, el sector financiero y la industria han reconocido ampliamente la autoridad y la imparcialidad del premio. Esta certificación consolida la posición de AIMA en el mercado y demuestra aún más el alto reconocimiento de los consumidores de la competitividad del mercado, la influencia de la marca y la fortaleza del producto de los vehículos eléctricos de dos ruedas de AIMA.

A lo largo de los años, AIMA siempre ha marcado tendencias en productos en el sector de vehículos eléctricos de dos ruedas. Al considerar la moda como su alma y la tecnología como su base, AIMA se compromete a ofrecer a los consumidores vehículos eléctricos de dos ruedas de alta calidad y alto rendimiento. Ha desarrollado una gran variedad de productos clásicos para el sector de dos ruedas eléctricas. Además, AIMA se ha hecho de una buena reputación y credibilidad por su incansable búsqueda de la calidad, a través de la optimización continua del diseño de productos y un estricto control de calidad en la producción.

En 2015, AIMA emprendió formalmente su estrategia de globalización. A finales de 2023, los vehículos eléctricos de dos ruedas de AIMA ya estaban presentes en más de 50 países de todo el mundo. Además, ha construido 11 instalaciones de producción en todo el mundo, incluyendo fábricas en el extranjero, como Indonesia y Vietnam. Hasta la fecha, los vehículos eléctricos de dos ruedas de AIMA han garantizado constantemente la seguridad de conducción de más de 80 millones de usuarios en todo el mundo, estableciendo un punto de referencia y un ejemplo para el sólido desarrollo de toda la industria.

Estos logros son gracias a que AIMA se ha adherido a la filosofía de productos centrados en el cliente y tecnologías que apoyan la innovación y los avances a largo plazo. Con unas capacidades tan sólidas, en el futuro, AIMA seguirá aumentando su inversión en investigación y desarrollo, y continuará creando con fuerza una nueva generación de vehículos eléctricos de dos ruedas más inteligentes, de gama alta y personalizados, mientras mejora continuamente las ventajas competitivas de los productos. Cambiará de forma constante la percepción que los usuarios tienen de los vehículos eléctricos de dos ruedas y será líder en los avances y la expansión del sector a escala mundial.

