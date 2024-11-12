愛瑪科技獲沙利文認證「全球領先電動兩輪車品牌」，全球銷量8000萬

多年來，愛瑪科技一直是電動車行業的產品風向標，以時尚為魂、以科技為本，矢志於為消費者提供高品質、高性能的電動車產品，為電動車行業創造了無數經典產品。同時，通過不斷優化產品設計、嚴格控制生產質量等措施，愛瑪對質量的執著追求贏得了良好的口碑和信譽度。

自2015年起，愛瑪正式開啟全球化戰略，截止2023年底，愛瑪電動車已佈局全球50多個國家，全球佈局11大生產基地，其中包括印度尼西亞和越南的海外工廠。直至今日，愛瑪電動車時刻守護著全球超8000萬愛瑪用戶的騎行安全，更為整個行業的健康發展樹立了標桿和榜樣。

在這樣的成就背後，是愛瑪科技一直所秉承的「用戶至上」產品理念與不斷創新突破的科技實力。憑借這樣的硬核實力，未來，愛瑪將不斷加大研發投入，大力發展更加智能化、高端化和個性化的新一代電動車產品，不斷提升產品競爭優勢，不斷改變用戶對電動車產品的固有認知，引領電動車產業在全球範圍內的產業突圍與拓展。

SOURCE 愛瑪科技集團股份有限公司