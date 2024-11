Weltweiter Umsatz von 80 Millionen! AIMA erhält die maßgebliche Zertifizierung von Frost & Sullivan als „Weltmarktführer für E-Bikes"

TIANJIN, China, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich verlieh Frost & Sullivan, ein weltweit anerkanntes Marktberatungsunternehmen, AIMA die Marktstatus-Zertifizierung der „Weltmarktführer für E-Bikes (nach Umsatz)". Bis zum 31. März 2024 werden insgesamt 80 Millionen E-Bikes von AIMA verkauft, was die führende Position von AIMA im globalen E-Bike-Sektor unterstreicht.

Der Frost & Sullivan Best Practices Award for Growth, Innovation, and Leadership (GIL) ist eine maßgebliche Zertifizierung, die von einem unabhängigen Forschungsinstitut vergeben wird. Die Autorität und Unparteilichkeit des Preises wurde von der Investmentgemeinschaft, dem Finanzsektor und der Industrie weithin anerkannt. Die Zertifizierung hat AIMAs Marktposition gefestigt und die hohe Anerkennung der Verbraucher für die Wettbewerbsfähigkeit, den Einfluss der Marke und die Produktstärke der E-Bikes von AIMA weiter unter Beweis gestellt.

Im Laufe der Jahre war AIMA immer ein Trendsetter im Bereich E-Bikes. AIMA hat sich zum Ziel gesetzt, Verbrauchern qualitativ hochwertige und leistungsstarke E-Bikes anzubieten, die sich durch Design und Technologie auszeichnen. Es hat eine Vielzahl klassischer Produkte für den Bereich E-Bikes entwickelt. Durch kontinuierliche Optimierung des Produktdesigns und strenge Qualitätskontrollen in der Produktion hat sich AIMA einen guten Ruf und Glaubwürdigkeit für sein unermüdliches Streben nach Qualität erworben.

Im Jahr 2015 hat AIMA offiziell seine Globalisierungsstrategie eingeleitet. Bis Ende 2023 waren die E-Bikes von AIMA in über 50 Ländern weltweit vertreten. Außerdem wurden weltweit 11 Produktionsstätten errichtet, darunter auch Fabriken in Indonesien und Vietnam. Bis heute haben die E-Bikes von AIMA die Fahrsicherheit von mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit gewährleistet und damit einen Maßstab und ein Beispiel für die gesunde Entwicklung der gesamten Branche gesetzt.

Zu diesen Erfolgen tragen die kundenzentrierte Produktphilosophie und Technologien von AIMA bei, die langfristige Innovationen und Durchbrüche unterstützen. Mit diesen soliden Fähigkeiten wird AIMA in Zukunft seine Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter erhöhen und mit Nachdruck eine neue Generation von E-Bikes entwickeln, die intelligenter, hochwertiger und individueller sind, während die Wettbewerbsvorteile der Produkte kontinuierlich verbessert werden. Es wird die Wahrnehmung der Nutzer von E-Bikes kontinuierlich verändern und der Branche zum Durchbruch und zur Expansion auf globaler Ebene verhelfen.

