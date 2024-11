Des ventes mondiales atteignant 80 millions d'unités ! AIMA reçoit la certification de Frost & Sullivan en tant que « leader mondial des deux-roues électriques »

TIANJIN, Chine, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Frost & Sullivan, une société de conseil en marketing de renommée mondiale, vient de décerner à AIMA la certification de statut de marché de « leader mondial des deux-roues électriques (en termes de ventes) ». Au 31 mars 2024, le volume total des ventes de deux-roues électriques AIMA a atteint les 80 millions d'unités, démontrant pleinement la position de chef de file d'AIMA dans le secteur mondial des deux-roues électriques.

Le prix Frost & Sullivan des meilleures pratiques en matière de croissance, d'innovation et de leadership est une certification délivrée par un institut de recherche indépendant. L'autorité et l'impartialité du prix ont été largement reconnues par la communauté des investisseurs, le secteur financier et l'industrie. Cette certification a consolidé la position d'AIMA sur le marché et démontré que les consommateurs reconnaissent la compétitivité du marché, l'influence de la marque et la force du produit des deux-roues électriques d'AIMA.

Au fil des ans, AIMA a toujours été un précurseur de produits dans le secteur des deux-roues électriques. Avec l'esthétisme comme passion et la technologie comme fondement, AIMA s'engage à fournir aux consommateurs des deux-roues électriques de haute qualité et de haute performance. La société a développé de nombreux produits classiques pour le secteur des deux-roues électriques. En outre, grâce à l'optimisation continue de la conception des produits et à un contrôle strict de la qualité de la production, AIMA a acquis une solide réputation et une solide crédibilité grâce à sa recherche incessante de la qualité.

En 2015, AIMA s'est officiellement lancé dans sa stratégie de mondialisation. À la fin de l'année 2023, les deux-roues électriques AIMA étaient présents dans plus de 50 pays à travers le monde. En outre, 11 sites de production ont été construites dans le monde entier, y compris des usines en Indonésie et au Viêt Nam. À ce jour, les deux-roues électriques AIMA ont assuré la sécurité de plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde entier, constituant une référence et un exemple pour le développement sain de l'ensemble de l'industrie.

Ces accomplissements sont le fruit de l'adhésion d'AIMA à la philosophie du produit centré sur le client et aux technologies qui soutiennent l'innovation sur le long terme. Forte de ces solides capacités, AIMA continuera à l'avenir d'accroître ses investissements en R&D et de développer avec dynamisme une nouvelle génération de deux-roues électriques plus intelligents, plus haut de gamme et plus personnalisés, tout en optimisant les avantages concurrentiels des produits. La société modifiera la perception qu'ont les utilisateurs des deux-roues électriques et promouvra la percée et l'expansion de l'industrie à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555039/photo_EN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg