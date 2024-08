Victoria ampliada: Lynk & Co Cyan Racing arrasa por partida doble en Uruguay

CANELONES, Uruguay, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El 4 de agosto de 2024, Lynk & Co Cyan Racing logró una victoria extraordinaria en el TCR World Tour 2024 de Uruguay, con lo que se aseguró dos premios de ganadores y lideró la clasificación general. Esta victoria pone de manifiesto la experiencia de la marca y su incesante búsqueda de la excelencia en el automovilismo.

El equipo de Lynk & Co Cyan Racing celebrando su doble victoria en el TCR World Tour 2024 de Uruguay. (PRNewsfoto/Lynk & Co) Lynk & Co 03 TCR en una curva complicada del circuito El Pinar, Uruguay. (PRNewsfoto/Lynk & Co)

Uruguay es famoso por su cultura automovilística única y su rica historia. El circuito El Pinar, es conocido por su complejo diseño de pista y su paisaje ondulado, tiene un típico trazado de velocidad media a baja con una longitud total de 3,4 km y 14 curvas desafiantes. Su calzada angosta y accidentada, combinada con las bajas temperaturas de la pista durante el invierno uruguayo, presenta importantes desafíos tanto para los autos como para los pilotos. En estas condiciones exigentes, el Lynk & Co 03 TCR demostró sus ventajas de rendimiento y manejo de una forma impresionante.

Los pilotos ofrecieron actuaciones excepcionales, a pesar de los desafíos desconocidos y del terreno ondulado. Yann Ehrlacher se recuperó de las dificultades iniciales y marcó el mejor tiempo en la sesión final de la Q2 (clasificación 2), y logró la primera posición por casi cuatro décimas de segundo. En la entrevista, al finalizar la carrera, dio las gracias al automóvil seguro por haberle brindado un apoyo crucial durante las difíciles condiciones de la pista. Thed Björk, por su parte, prosiguió con su extraordinario ritmo esta temporada, subió al podio en tercera posición en la primera carrera y se adjudicó la victoria en la segunda, desde el sexto lugar en la tabla. El piloto uruguayo Santiago Urrutia contribuyó significativamente con su trabajo en equipo, lo que le representó un orgulloso regreso a su pista natal. Estas victorias se atribuyeron a la excelente colaboración del equipo Lynk & Co Cyan Racing, a su ejecución táctica y a la configuración profesional del auto.

Los deportes de motor, el campo de pruebas por excelencia para la puesta a punto de vehículos, es donde Lynk & Co perfecciona sus avances tecnológicos. Estas innovaciones se integran a la perfección en los vehículos de serie, lo que se traduce en un mayor rendimiento, un manejo superior y una mayor seguridad. Gracias a los años de experiencia acumulada en competición y a sus conocimientos técnicos, la serie 03 de Lynk & Co ha superado continuamente los límites de la potencia, al aplicar técnicas de puesta a punto precisas a cada modelo. Lynk & Co 03+, se destaca en el rendimiento de los autos de producción, y está preparado para su lanzamiento en América Latina. Este rendimiento inspirado en la emoción de los circuitos permite a los clientes experimentar una conducción ágil en sus trayectos diarios.

A medida que avance la temporada, el equipo espera continuar su racha de victorias y mostrar a todos las proezas de Lynk & Co en el mundo de las carreras. Gracias a su ingreso en el mercado latinoamericano, Lynk & Co se prepara para un crecimiento significativo. Aprovechando productos excepcionales e ideas innovadoras respaldadas por su legado en las carreras, Lynk & Co aspira a ofrecer una nueva experiencia de movilidad a los citadinos abiertos de todo el mundo.

Acerca de Lynk & Co:

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanidades abiertas. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

