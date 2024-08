الانتصار يتكرر: فريق Lynk & Co Cyan Racing يحقق انتصارين متتالين في الأوروغواي

كانلونيس، أوروغواي، 7 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- في إنجازٍ مذهلٍ، تمكنت شركة Lynk & Co Cyan Racing في الرابع من أغسطس 2024 من تحقيق جائزتين في الجولة العالمية لسباق السيارات السياحية TCR لعام 2024 والتي أقيمت في الأوروغواي، لتتصدر بذلك الترتيب العام للبطولة. هذا الإنجاز الرائع يعكس بوضوح خبرات العلامة التجارية وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز في عالم رياضة السيارات.

Lynk & Co Cyan Racing team celebrating their double wins at the 2024 TCR World Tour in Uruguay. Lynk & Co 03 TCR navigating a challenging turn at the El Pinar Circuit in Uruguay.

تُشتهر الأوروغواي بثقافتها المميزة في رياضة السيارات وتاريخها العريق في هذا المجال. وتُعد حلبة El Pinar، المعروفة بتصميمها المعقد وتضاريسها المتعرجة، نموذجًا للمسارات المتوسطة والبطيئة بمدمار يبلغ إجمالي طوله 3.4 كيلومتر و14 منعطفًا صعبًا. ويمثل سطح الحلبة الضيق وغير المستوي، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء في أوروغواي، تحديًا كبيرًا للسيارات والسائقين على حد سواء. وفي ظل هذه الظروف القاسية، برزت سيارة Lynk & Co 03 TCR بشكل لافت، حيث أظهرت تفوقها في الأداء ومزايا التحكم.

وعلى الرغم من التحديات غير المتوقعة والتضاريس الوعرة، قدم السائقون أداءً استثنائيًا. هذا وتمكن Yann Ehrlacher من التعافي من بدايته الصعبة في السباق ليحقق أسرع زمن في الجلسة التأهيلية الثانية Q2، محرزًا بذلك المركز الأول بفارق يقارب أربعة أعشار من الثانية. وفي تصريح له بعد السباق، أشاد Ehrlacher بالأداء الموثوق به للسيارة الذي قدم له الدعم الحاسم خلال ظروف السباق الصعبة. وفي الوقت نفسه، واصل Thed Björk تألقه هذا الموسم محققًا المركز الثالث في السباق الأول والفوز في السباق الثاني انطلاقًا من المركز السادس. كما ساهم السائق الأوروغواياني Santiago Urrutia بشكل كبير من خلال العمل الجماعي، في عودة مشرفة إلى حلبة بلاده. ويعزى هذا النجاح إلى التعاون المتميز، والتنفيذ الاستراتيجي، والإعداد الاحترافي للسيارة من قبل فريق Lynk & Co Cyan Racing.

تُعتبر رياضة السيارات بمثابة المختبر الأمثل لشركة Lynk & Co لتحسين أحدث تقنياتها في عالم السيارات. وتتكامل هذه التقنيات بسلاسة مع سيارات الإنتاج، الأمر الذي يعزز الأداء والتحكم ويرتقي بالسلامة إلى آفاق جديدة. من خلال سنوات من الخبرة العريقة في عالم السباقات والبراعة التقنية، دفعت سلسلة سيارات Lynk & Co 03 حدود القوة إلى أبعد مدى، معتمدة على تقنيات الضبط الدقيقة في كل طراز. وها هي Lynk & Co 03+، النجمة الساطعة في عالم سيارات الإنتاج، على أعتاب الانطلاق في أمريكا اللاتينية، لتمنح عملائها تجربة قيادة سريعة لسياراتهم مستوحاة من إثارة مضمار السباق.

مع استمرار موسم السباقات الحافل بالتحدي والإثارة، يتطلع فريق الشركة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وإبراز براعة Lynk & Co في عالم السباقات للعالم أجمع. ومع دخولها سوق أمريكا اللاتينية، تستعد Lynk & Co لتحقيق نموٍ هائل. وتهدف Lynk & Co، من خلال الاستفادة من منتجاتها الاستثنائية وأفكارها المبتكرة المدعومة بتاريخها الحافل في عالم السباقات، إلى تقديم تجربة تنقل جديدة لسكان المدن الحضرية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلِقَت العلامة التجارية "لينك آند كو" (Lynk & Co) في عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المنفتحين. "لينك آند كو" (Lynk & Co) ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالمية، ومنفتحة، ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات والعالم من حولهم.

جهة الاتصال:

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2476292/Lynk___Co_Cyan_Racing_team_celebrating_double_wins_2024.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2476293/Lynk___Co_03_TCR_navigating_a_challenging_turn_El.jpg