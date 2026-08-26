Walovi acelera su expansión global con la inauguración de su sede central en Singapur y tres acuerdos en el Sudeste Asiático

SINGAPUR, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- WALOVI ha inaugurado oficialmente su sede internacional de Singapur, ha presentado por primera vez fuera de China su nueva «bebida electrolítica de energía natural X-Hero» y ha firmado tres alianzas estratégicas, lo que supone un hito importante en su expansión global.

La sede central de Singapur actuará como centro de operaciones global de WALOVI, encargándose de la promoción de la marca, la gestión de canales, las inversiones transfronterizas y la captación de talento. Además, se estudiarán modelos locales de envasado y fabricación conjunta para mejorar la capacidad de respuesta regional. La elección de Singapur aprovecha su condición de puerta de entrada principal de la región de Asia-Pacífico y sede de un tercio de las sedes regionales de las empresas de la lista Fortune 500, mientras que el Sudeste Asiático se ha convertido en el mercado extranjero de más rápido crecimiento para Walovi, con Vietnam, Camboya y Malasia registraron un crecimiento interanual de las exportaciones del 100 % en el primer semestre de 2026.

«La estrategia de globalización de WALOVI consiste en hacerse un hueco claro en el mercado mundial de bebidas: convertirse en la marca líder mundial de bebidas naturales de origen vegetal. La llegada de WALOVI a Singapur y el establecimiento de su sede internacional no se trata de "salir al mercado", sino de "madurar", conectando a los consumidores de todo el mundo a través de un estilo de vida natural y saludable y de bebidas naturales de origen vegetal», afirmó Fang Dafeng, presidente de WALOVI Great Health.

La bebida electrolítica energética natural X-Hero, recién lanzada al mercado —elaborada con extractos de ginseng y granos de café, y sin taurina sintética ni cafeína artificial— se suma a la tendencia que pasa de los «remedios para después del esfuerzo» a la «vitalidad diaria sostenida». Gracias al clima tropical del sudeste asiático y a un mercado de bebidas funcionales valorado en 21.8 mil millones de dólares estadounidenses (Euromonitor 2025), el producto está bien posicionado para lograr una gran aceptación en la región.

Se firmaron tres acuerdos: con la Universidad Tecnológica de Nanyang para la investigación de marcas y consumidores; con Baosteel Packaging para la fabricación conjunta en la cadena de suministro en Vietnam, Malasia y Camboya; y con Sheng Sheng Food para la distribución minorista en Singapur, poniendo en práctica el modelo global PCBCI de Walovi, que abarca producto, canal, marca, cultura e inversión.

Con el respaldo de embajadores internacionales como el futbolista Erling Haaland y el actor Zhang Linghe, Walovi ha mantenido una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) superior al 25 % en sus ventas internacionales. A medida que las preferencias de los consumidores se inclinan hacia las bebidas naturales, funcionales y con etiquetas transparentes —que ya cuentan con el apoyo del 96 % de los compradores (Ipsos 2025)—, WALOVI se encuentra en una posición idónea para seguir creciendo.

Con Singapur como eje estratégico y el mundo como horizonte, cada paso que da WALOVI en el Sudeste Asiático se enmarca en una estrategia de localización firme. Aprovechando la tendencia mundial hacia un consumo saludable, WALOVI ya se ha consolidado en la escena internacional y avanza con paso firme para convertirse en la empresa líder mundial en bebidas naturales de origen vegetal.

FUENTE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.