-Walovi acelera su expansión global con el lanzamiento de su sede en Singapur y tres acuerdos en el sudeste asiático

SINGAPUR, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- WALOVI ha inaugurado de forma oficial su sede internacional en Singapur, presentando por primera vez fuera de China su nueva bebida energética natural con electrolitos "X-Hero" y firmó tres alianzas estratégicas, marcando un hito importante en su expansión global.

La sede central de Singapur va a funcionar como un centro de operaciones globales de WALOVI, supervisando la promoción de la marca, la gestión de canales, la inversión transfronteriza y la captación de talento. También va a explorar modelos locales de envasado y fabricación conjunta para mejorar la capacidad de respuesta regional. La elección de Singapur aprovecha su posición como puerta de entrada al capital de Asia-Pacífico y sede de un tercio de las sedes regionales de las empresas Fortune 500, mientras que el sudeste asiático se ha convertido en el mercado internacional de mayor crecimiento para Walovi: Vietnam, Camboya y Malasia registraron un crecimiento interanual del 100 % en las exportaciones durante el primer semestre de 2026.

"La estrategia de globalización de WALOVI consiste en consolidar un nicho de mercado definido en el sector mundial de bebidas, con el objetivo de convertirse en la marca líder mundial de bebidas naturales de origen vegetal. La llegada de WALOVI a Singapur y el establecimiento de su sede internacional no se trata de expansión, sino de crecimiento, de conectar a consumidores de todo el mundo a través de un estilo de vida natural y saludable y de bebidas naturales de origen vegetal", destacó Fang Dafeng, presidente de WALOVI Great Health.

La nueva bebida energética natural con electrolitos X-Hero, que ha sido formulada con extractos de ginseng y granos de café, libre de taurina sintética y cafeína artificial, aprovecha la transición de las soluciones para el agotamiento a una mayor vitalidad diaria. Gracias al clima tropical del sudeste asiático y a un mercado de bebidas funcionales de 21.800 millones de dólares (Euromonitor 2025), el producto está bien posicionado para una fuerte acogida en la región.

Se han firmado tres acuerdos: Con la Universidad Tecnológica de Nanyang para la investigación de marcas y consumidores, con Baosteel Packaging para la cofabricación de la cadena de suministro en Vietnam, Malasia y Camboya, y con Sheng Sheng Food para la distribución minorista en Singapur, poniendo en práctica el modelo global PCBCI de Walovi de Producto, Canal, Marca, Cultura e Inversión.

Gracias al respaldo de figuras internacionales como el futbolista Erling Haaland y la actriz Zhang Linghe, Walovi ha mantenido un crecimiento anual compuesto superior al 25 % en ventas internacionales. Al tiempo que las preferencias de los consumidores se inclinan hacia bebidas naturales, funcionales y con ingredientes naturales —que ahora son adoptadas por el 96% de los compradores (Ipsos 2025)—, WALOVI se encuentra en una excelente posición para seguir creciendo.

Contando con Singapur como su eje estratégico y el mundo como horizonte, cada paso que da WALOVI en el sudeste asiático sigue una sólida estrategia de localización. Aprovechando la tendencia global dentro del consumo saludable, WALOVI ya se ha consolidado en el panorama internacional y avanza con paso firme con el objetivo de pasar a ser la empresa líder mundial en bebidas naturales de origen vegetal.