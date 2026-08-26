Walovi accélère son expansion mondiale avec l'inauguration de son siège social à Singapour et la conclusion de trois accords en Asie du Sud-Est

SINGAPOUR, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- WALOVI a officiellement inauguré son siège international à Singapour, a dévoilé pour la première fois hors de Chine sa nouvelle « boisson électrolytique à base d'énergie naturelle X-Hero » et a signé trois partenariats stratégiques, marquant ainsi une étape majeure dans son expansion mondiale.

Le siège social de Singapour servira de centre opérationnel mondial à WALOVI et supervisera la promotion de la marque, la gestion des canaux de distribution, les investissements transfrontaliers et le recrutement de talents. Elle étudiera également des modèles locaux de conditionnement et de co-fabrication afin d'améliorer la réactivité régionale. Le choix de Singapour s'appuie sur son statut de porte d'entrée principale de la région Asie-Pacifique et sur le fait qu'elle abrite un tiers des sièges sociaux régionaux des entreprises du classement Fortune 500, tandis que l'Asie du Sud-Est est devenue le marché international de Walovi qui connaît la croissance la plus rapide — le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie ayant tous enregistré une croissance de leurs exportations de 100 % en glissement annuel au premier semestre 2026.

« La stratégie d'internationalisation de WALOVI consiste à se tailler une place bien définie sur le marché mondial des boissons, afin de devenir la première marque mondiale de boissons naturelles à base de plantes. L'arrivée de WALOVI à Singapour et l'implantation de son siège international ne visent pas à "s'étendre à l'étranger", mais à "mûrir", en rapprochant les consommateurs du monde entier autour d'un mode de vie naturel et sain et de boissons naturelles à base de plantes », a déclaré Fang Dafeng, président de WALOVI Great Health.

La boisson électrolytique naturelle X-Hero, récemment lancée — dont la formule à base d'extraits de ginseng et de grains de café ne contient ni taurine synthétique ni caféine artificielle — s'inscrit dans la tendance qui voit les « remèdes post-fatigue » céder la place à une « vitalité quotidienne durable ». Compte tenu du climat tropical de l'Asie du Sud-Est et d'un marché des boissons fonctionnelles évalué à 21,8 milliards de dollars américains (Euromonitor 2025), ce produit devrait connaître un fort succès dans la région.

Trois accords ont été signés : avec l'Université technologique de Nanyang pour des études sur la marque et les consommateurs, avec Baosteel Packaging pour une co-fabrication au sein de la chaîne d'approvisionnement au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, et avec Sheng Sheng Food pour la distribution au détail à Singapour – mettant ainsi en œuvre le modèle mondial PCBCI de Walovi, qui repose sur le produit, le canal de distribution, la marque, la culture et l'investissement.

Soutenue par des ambassadeurs internationaux, dont le footballeur Erling Haaland et l'acteur Zhang Linghe, Walovi a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 25 % pour ses ventes à l'international. Alors que les préférences des consommateurs s'orientent vers des boissons naturelles, fonctionnelles et « clean label » — désormais plébiscitées par 96 % des acheteurs (Ipsos 2025) —, WALOVI est bien placée pour poursuivre sa croissance.

Avec Singapour comme pivot stratégique et le monde comme horizon, chaque initiative de WALOVI en Asie du Sud-Est s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de localisation résolue. Surfant sur la vague mondiale de la consommation soucieuse de la santé, WALOVI s'est déjà imposée sur la scène internationale et progresse sans relâche pour devenir le leader mondial des boissons naturelles à base de plantes.