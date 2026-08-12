WALOVI presenta dos nuevos productos, marcando el inicio de una nueva era en el sector de las bebidas naturales a base de plantas

GUANGZHOU, China, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 10 de agosto, en el centro de negocios de Guangzhou, Walovi presentó la bebida electrolítica de energía natural LEGEND-KING y el zumo compuesto de bayas naturales LEMULI, junto con los nuevos diseños de envase para su gama de productos clásicos.

Walovi, la marca de bebidas de origen vegetal más vendida del mundo durante seis años consecutivos, está acelerando el desarrollo de un ecosistema completo para la categoría de bebidas de nueva generación. Esta iniciativa proactiva responde a la demanda mundial de un consumo saludable y supone una aceleración continua de la expansión global de la marca.

LEGEND-KING es la primera bebida electrolítica energética «clean label» con clasificación A+++. Aporta energía natural y duradera procedente de extractos de ginseng y de granos de café, sin taurina ni cafeína sintética. Con bajo contenido en azúcar, refrescante e hidratante, es ideal para el trabajo, los estudios, los videojuegos, el deporte y el día a día. El joven actor Li Yunrui, embajador mundial de la marca de este producto, comentó en el acto de presentación que esta bebida le ha acompañado en muchas ocasiones de su vida cotidiana. Además, los campeones adolescentes de motocross recibieron el título de «King Hero Rider», lo que convirtió a LEGEND-KING en un símbolo de valentía para que los jóvenes soñadores «den un paso al frente y se conviertan en héroes» cada vez que se enfrenten a un reto.

LEMULI, una marca dedicada a la salud ocular infantil, combina arándanos y frambuesas, ricos en antocianinas, sin aromas, sin colorantes y sin conservantes: una opción de «etiqueta limpia» para los padres que se preocupan por la salud de sus hijos.

Además, el nuevo diseño de la botella de Walovi, inspirado en las curvas de los nudos del bambú y en los pabellones tradicionales chinos, hace su debut mundial con elegancia oriental. El diseño encarna la vitalidad de las plantas y el espíritu heroico, mientras que Zhang Linghe, embajador global de la marca Walovi, elogió su «fuerza vital ascendente» y lo calificó como una redefinición de la vida saludable.

Según datos de Ipsos, la penetración de las bebidas de origen vegetal se disparó del 45 % al 70 % en 2025, y el 96 % de los consumidores da prioridad a la naturalidad y a los beneficios funcionales. Ye Jizeng, vicepresidente de Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd., destacó tres cambios fundamentales: Hoy en día, los consumidores leen ellos mismos las etiquetas, exigen soluciones precisas y esperan un valor añadido que vaya más allá de la simple afirmación de que un producto no contiene aditivos.

Este año, Walovi ha acelerado su expansión en el mercado mundial. Ha nombrado al futbolista de fama mundial Erling Haaland y al joven actor en ascenso Zhang Linghe embajadores de la marca Walovi. La marca está intensificando su desarrollo en los principales mercados del sudeste asiático y ampliando los canales de distribución locales, lo que refuerza continuamente el atractivo juvenil y la influencia global de Walovi. Su objetivo es convertir las bebidas naturales a base de plantas en un complemento del estilo de vida de la nueva generación y marcar el comienzo de una nueva era de vida saludable en cualquier contexto.

FUENTE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.