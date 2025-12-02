OUTBREAK 2: MALL MAYHEM, LA SECUELA QUE USTED ESPERABA, YA ESTÁ DISPONIBLE EN LAS SEDES DE ZERO LATENCY VR EN TODO EL MUNDO

Outbreak 2: Mall Mayhem es la secuela más grande, más despiadada y más intensa de Outbreak, la experiencia de RV inmersiva más popular de Zero Latency VR.

MELBOURNE, Australia, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y el cerebro detrás de la red de RV basada en localización real más grande del mundo, se complace en anunciar el lanzamiento de Outbreak 2: Mall Mayhem , la secuela llena de zombis que los fanáticos estaban esperando con ansias.

Outbreak 2: Mall Mayhem. El apocalipsis que comenzó en Outbreak pasó al siguiente nivel. La infección tiene un nuevo hogar, el centro comercial. Y está repleto de zombis mutantes. Es un estrago. Es un caos. ¿Podrá usted sobrevivir al caos? Outbreak 2: Mall Mayhem, disponible exclusivamente en las sedes de Zero Latency VR en todo el mundo

El apocalipsis que comenzó en Outbreak ha estallado en un caos total, y el lugar está abarrotado de zombis mutantes. Escupidores. Vomitadores. Explosivos. Nuevas cepas, nuevas pesadillas y un frenesí alimentario de los muertos, diferente a todo lo que los jugadores hayan visto antes. El mundo necesita héroes dispuestos a abrazar la locura... o al menos a dar lo mejor de sí mismos en su locura.

Como la primera secuela oficial desarrollada por Zero Latency VR, Outbreak 2: Mall Mayhem eleva la intensidad al máximo con:

Variantes de zombis mutantes totalmente nuevas que se vuelven más grandes, más despiadadas y más desquiciadas cuanto más avanza

que se vuelven más grandes, más despiadadas y más desquiciadas cuanto más avanza Campos de batalla icónicos en centros comerciales , repletos de pisos de vidrio que se rompen, lluvia de fuego y una carrera de obstáculos sacada directamente de una película de terror

, repletos de pisos de vidrio que se rompen, lluvia de fuego y una carrera de obstáculos sacada directamente de una película de terror Elementos interactivos caóticos como juguetes explosivos y maniquíes destructibles, porque en el apocalipsis, todo debe desaparecer

como juguetes explosivos y maniquíes destructibles, porque en el apocalipsis, todo debe desaparecer Inmersión total , impulsada por la tecnología de última generación de Zero Latency: sin mochilas, sin cables, imágenes de 360°, audio espacial y una arena enorme del tamaño de una cancha de tenis

, impulsada por la tecnología de última generación de Zero Latency: sin mochilas, sin cables, imágenes de 360°, audio espacial y una arena enorme del tamaño de una cancha de tenis Caos en escuadrón para hasta 8 jugadores, porque la cacería de zombis no es un deporte individual

"Tras el éxito de Outbreak, los fanáticos estaban desesperados por una secuela para continuar la acción de matar zombis en un entorno nuevo", señaló Tim Ruse, director ejecutivo de Zero Latency VR. "Outbreak 2: Mall Mayhem ofrece exactamente eso: un recorrido brutal, hilarante y caótico por uno de los campos de batalla más icónicos que se puedan imaginar. Toma todo lo que a los jugadores les encantó del original y lo eleva al máximo nivel".

Desarrollado completamente de forma interna en la sede central de Zero Latency VR en Melbourne, Australia, Outbreak 2: Mall Mayhem amplía la oferta de géneros de Zero Latency y agrega una nueva y audaz dimensión a su creciente catálogo de exitosas aventuras de RV inmersiva.

Los muertos están esperando. El centro comercial está infestado. El caos es real.

Y el mundo necesita un escuadrón lo suficientemente valiente para enfrentarlo.

