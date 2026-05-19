XUZHOU, China, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A partir de sus capacidades en el desarrollo de equipos inteligentes y servicios de logística globales, XCMG Machinery (SHE: 000425) ha incorporado una solución integral de logística de aviación que utiliza "energía autónoma y renovable". La solución, implementada recientemente en el Aeropuerto Internacional de Nanjing Lukou, aumenta de manera significativa la eficiencia en la manipulación de cargas, reduce los costos operativos y favorece el cambio hacia operaciones más inteligentes y con menos emisiones.

XCMG pone en marcha la implementación a gran escala de soluciones logísticas inteligentes que permiten mayor eficiencia y menos emisiones en las operaciones en centros de aviación a nivel mundial (PRNewsfoto/XCMG)

Al enfocarse en las principales necesidades de los centros de aviación (eficiencia en el rendimiento, reducción de las emisiones y confiabilidad en las operaciones), XCMG ha establecido un sistema de logística inteligente centrado en tecnologías autónomas, sistemas de energía de fuentes renovables y sistemas de control digital. XCMG proporciona una solución personalizada e integral para la manipulación de cargas, en consonancia con los estándares para las cargas aéreas internacionales, y con la cual responde a los desafíos de carga, descarga, almacenamiento, clasificación y transferencia.

La solución se basa en vehículos de guiado automático (AGV, por sus siglas en inglés) y se apoya en carretillas elevadoras contrapesadas y eléctricas, carretillas elevadoras de almacén y carretillas pórtico que se utilizan en una amplia variedad de escenarios operativos. Los vehículos AGV cuentan con un sistema de posicionamiento de fusión multisensor que integra tecnologías LiDAR de visión y ultrasónicas para conseguir una precisión de menos de 10 mm en la ubicación de la carga. El sistema está integrado con la plataforma de logística inteligente Hanyun de XCMG y permite programar tareas de forma autónoma y optimizada. Todos los equipos cumplen con los estándares ambientales y de seguridad internacionales para operar de forma continua y sin emisiones.

XCMG respalda sus operaciones internacionales con un marco de servicio integrado que combina el desarrollo de la tecnología, la colaboración comercial y el servicio de soporte posventa. Proporciona soluciones personalizadas, soporte técnico durante todo el ciclo de vida y modelos de cooperación flexible, incluyendo almacenamiento de energía, cambio de baterías y alquiler de equipos, con el respaldo de un sistema de servicio de 24 horas, los 7 días de la semana para garantizar operaciones transfronterizas ininterrumpidas.

Luego de la implementación, los costos anuales de la mano de obra para la manipulación de cargas en el aeropuerto se han reducido en un 40 %, las tasas de daños a las cargas han disminuido en un 80 % y los índices de error en la manipulación de cargas entrantes se controlan dentro de un 0,1 %. La eficiencia general del movimiento de cargas ha aumentado un 40 %.

"La solución de XCMG se ajusta perfectamente a los estándares internacionales de cargas aéreas. Sus tecnologías autónomas, su cartera de equipos respetuosos con el medio ambiente y sus capacidades de servicio a nivel mundial han aumentado la eficiencia de la transferencia de cargas transfronterizas y los niveles de servicios, y ha favorecido la integración del aeropuerto a la red mundial de logística de aviación", expresó el operador de cargas del Aeropuerto Internacional de Nanjing Lukou.

La solución ya está en marcha en centros importantes como los aeropuertos de Shanghai Pudong, Hangzhou Xiaoshan y Guangzhou Baiyun, y se está ampliando al Sudeste Asiático, Europa y el Medio Oriente.

En consonancia con el cambio mundial hacia una logística de aviación más inteligente y con menos emisiones, XCMG perfeccionará su solución con tecnologías avanzadas y su red de servicio global, para ofrecer soluciones eficientes y personalizadas a los centros de aviación y a los operadores transfronterizos en todo el mundo.

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FUENTE XCMG