Inteligencia ecológica para un mundo mejor: XCMG presenta soluciones inteligentes y sostenibles en la octava versión de su Festival Internacional de Clientes

XUZHOU, China, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con el tema "Green Intelligence for a Better World" (Inteligencia ecológica para un mundo mejor), el 19 de mayo se inauguró oficialmente el 8.º Festival Internacional de Clientes de XCMG (el "festival") que se extenderá hasta el 22 de mayo en Xuzhou, ampliamente conocida como la capital de la maquinaria de construcción de China. El festival, que reúne a más de 2.500 clientes de más de 100 países y regiones, constituye una plataforma mundial para promover el diálogo entre XCMG y sus socios internacionales acerca del ecosistema de toda la cadena de valor y mostrar al mundo las fortalezas del sector de fabricación chino.

XCMG

En la versión de este año, XCMG presentó por primera vez el foro de los sectores de ingeniería y minería "XCMG Intelligence: New Tech, New Energy, New Future" (Inteligencia de XCMG: nueva tecnología, nuevas energías y nuevo futuro), en consonancia con la globalización y el desarrollo inteligente. El foro tiene el propósito de crear una plataforma influyente para el diálogo en el sector y aportar las soluciones de XCMG para el desarrollo de alta calidad de los sectores de ingeniería y maquinaria minera.

"Aspiramos a transmitir a nuestros socios internacionales que somos abiertos, innovadores, inclusivos, responsables, dignos de confianza y fiables, así como que nuestra confianza y compromiso con el desarrollo mundial es inquebrantable", expresó Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery.

La ceremonia inaugural, celebrada en la noche del 20 de mayo, contó con demostraciones en directo de equipos, imágenes en pantalla grande y proyecciones holográficas, que mostraron ocho escenarios de uso con una dinámica flota de 70 máquinas que contemplan movimiento inteligente de tierra, energías renovables, minería inteligente y rescate de emergencia. Seis grúas G2 elevaron a una altura de 40 metros una pantalla de 20 toneladas, flanqueadas por la "Primera grúa del mundo" y una grúa sobre cadenas de 1.100 toneladas, mientras que 39 plataformas aéreas, ocho apiladores y docenas de transportadores de guiado automático (AGV, por sus siglas en inglés) trabajaron de manera coordinada para ofrecer una impresionante experiencia a los visitantes de China y de todo el mundo.

Asimismo, la ceremonia inaugural contó con la presentación de "XCMG CONNECT", una aplicación para gestionar todos los equipos, un agente de IA para brindar asistencia de servicio integral y un ecosistema digital para facilitar las operaciones globales. La plataforma integra equipos, servicios, piezas de repuesto y redes en todo el mundo para proporcionar a los clientes internacionales un sistema de servicio inteligente de cadena completa, en todos los escenarios y durante todo el ciclo de vida.

En respuesta a la tendencia "AI+", el festival destaca los conjuntos de maquinaria sin operador y los sistemas de construcción inteligente. En el ámbito de las pruebas, el protagonismo lo asumió un conjunto de maquinaria eléctrica y ecológicas sin operador que se utiliza para excavación, transporte, nivelación y compactación. Todas las máquinas admiten control a distancia y conducción autónoma de nivel 4, y son gestionadas por el sistema exclusivo de XCMG para otorgar "control con un solo clic" y coordinación dinámica, lo que permite a las operaciones mineras controlar y despachar de manera inteligente desde la inteligencia de máquinas individuales hasta la coordinación del conjunto de maquinarias.

Durante el festival, XCMG exhibió casi 500 unidades en demostraciones inmersivas de conjuntos de maquinaria ecológica sin operador y 10 subsedes concurrentes con secciones especializadas en posventa; por otra parte, presentó soluciones personalizadas para escenarios de minería, movimiento de tierra, construcción vial, elevación y rescate de emergencia, a la vez que proporcionó un sistema de apoyo unificado y de ciclo completo para equipos que incluye servicio, piezas de repuesto, equipos usados, arrendamiento operativo y financiamiento.

A través de estas demostraciones basadas en posibles situaciones de uso, XCMG ha creado una cartera de soluciones ecológicas de nuevas energías para el sector de construcción, que incluyen equipos híbridos de elevación, una línea completa de soluciones de maquinaria minera de nueva energía, excavadoras, cargadoras, maquinaria vial y maquinarias de hormigón, mediante las cuales ha mostrado tecnologías de propulsión puramente eléctricas, eléctricas conectadas a la red e híbridas.

Todos los conjuntos de maquinaria de construcción sin operador funcionan con nuevas energías y se complementan con soluciones que integran el ecosistema de "generación-distribución-uso-almacenamiento" y los componentes esenciales de las nuevas energías. Toda la cadena industrial de "generación-almacenamiento-carga-uso" se exhibe en su totalidad, desde la generación, el almacenamiento y la carga hasta los motores, los controles y los paquetes de baterías.

Como plataforma de intercambio internacional con una influencia cada vez mayor en el sector global de maquinaria de construcción, el festival no solo presenta las soluciones ecológicas e inteligentes de XCMG, sino que también pone de manifiesto el rol de la fabricación china en la transformación industrial a nivel mundial.

"XCMG siempre ha adoptado una perspectiva a largo plazo, y se ha esforzado por ser un socio digno de confianza y fiable permanente, así como por crear un ecosistema industrial de beneficio mutuo con los clientes internacionales", afirmó Yang.

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FUENTE XCMG