XCMG y EACON amplían su colaboración en Australia para explorar la minería autónoma

PERTH, Australia,/PRNewswire/ -- XCMG Australia y EACON Australia han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para establecer un marco de cooperación en soluciones mineras autónomas y tecnologías relacionadas en Australia.

El acuerdo se basa en las colaboraciones en proyectos entre XCMG y EACON en China y brinda la oportunidad de explorar posibles formas de cooperación en los mercados mineros internacionales, especialmente en Australia. El Grupo XCMG también es accionista de EACON y participó como inversor principal en la salida a bolsa de EACON en Hong Kong, lo que refleja su confianza en las perspectivas de crecimiento y el desarrollo a largo plazo de EACON.

A mediados de agosto de 2026, más de 260 camiones mineros de XCMG operaban en China con la solución de transporte autónomo de EACON, y está previsto que se pongan en servicio más de 100 camiones adicionales.

Las implantaciones abarcan múltiples configuraciones de vehículos y sistemas de propulsión, entre las que se incluyen camiones rígidos híbridos con autonomía extendida mediante metanol, eléctricos a batería y adaptados, lo que refleja la experiencia de las empresas en la integración de los equipos mineros de XCMG con la tecnología de transporte autónomo de EACON.

Australia es uno de los mercados mineros más consolidados del mundo, con requisitos muy estrictos en materia de seguridad de los equipos, fiabilidad técnica, cumplimiento normativo y capacidad de prestación de servicios a nivel local. El memorando de entendimiento establece un marco para que XCMG Australia y EACON Australia estudien cómo sus capacidades podrían contribuir al desarrollo de soluciones mineras autónomas adaptadas a los entornos australianos.

XCMG aporta una amplia gama de maquinaria minera, capacidades de fabricación y electrificación, así como experiencia en la ejecución de proyectos y en la prestación de servicios a nivel local, mientras que EACON aporta tecnología de autonomía probada a gran escala y experiencia en su implantación en Australia.

En virtud del memorando de entendimiento, las empresas tienen la intención de explorar áreas de cooperación, entre las que se incluyen la instalación de fábrica y la adaptación del sistema EACON ORCASTRA® AHS en camiones XCMG, la seguridad y el cumplimiento normativo, la ejecución de proyectos y la asistencia local.

Yue Wang, director general del Centro Técnico de XCMG Australia, afirmó:

«Australia es un mercado importante para la tecnología minera, con grandes expectativas en materia de seguridad, fiabilidad y capacidades locales. Al combinar los equipos de minería de XCMG y su presencia local con la tecnología de transporte autónomo de EACON, vemos una oportunidad para explorar soluciones integradas adaptadas al mercado australiano».

Elaine Jin, directora de Negocios y Crecimiento de EACON Australia, declaró:

«Este memorando de entendimiento refleja nuestra voluntad común de intensificar la cooperación en los mercados internacionales, aunando nuestras fortalezas para ofrecer a los clientes del sector minero un camino más rápido hacia la autonomía y la electrificación».

Acerca de EACON

EACON Mining Technology ofrece el sistema de transporte autónomo más implantado del mundo, con más de 3.400 camiones automatizados, 150 millones de kilómetros recorridos y más de 40 proyectos mineros en diversos sectores. La solución interoperable ORCASTRA® de EACON se integra con cualquier plataforma o sistema de propulsión de un fabricante de equipos originales (OEM), ya sea nuevo o ya existente. Al combinar una percepción de 360°, una arquitectura distribuida y una gestión optimizada en tiempo real, el sistema mejora la seguridad, aumenta la productividad y favorece la transición del sector hacia una minería más inteligente y sostenible.

Acerca de XCMG

Fundada en 1943, XCMG es una empresa multinacional que cuenta con una amplia gama de productos en el sector de la maquinaria de construcción. Su actividad abarca ocho áreas clave: maquinaria de construcción, camiones pesados, maquinaria minera, maquinaria de saneamiento, componentes de maquinaria, construcción, finanzas y TIC. Los productos de XCMG abarcan 17 categorías, más de 100 aplicaciones y 1.000 especificaciones. XCMG ha mantenido su posición de líder en el sector de la maquinaria de construcción de China durante 35 años consecutivos y ocupa el tercer puesto a nivel mundial.

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FUENTE EACON Mining Technology