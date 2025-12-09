Yakima Chief Hops lanza la última mezcla de botas rosas, fortaleciendo la educación y la diversidad de género en la fermentación

YAKIMA, Wash., 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), en asociación con la Pink Boots Society (PBS), se enorgullece de lanzar la última Pink Boots Blend, creada para apoyar a las mujeres y a las personas no binarias en la industria de la fermentación a través de la educación y el apoyo profesional.

¡La 9 .ª mezcla anual de botas rosas estará compuesta por Ekuanot®, Centennial, HBC 638 y Mosaic®! La mezcla de este año combina notas de cítricos tropicales y frutas de hueso con acentos herbales y leñosos para una vibrante mezcla de frutas complementada con un suave matiz de té blanco y cedro. "Al ofrecer características expresivas de cítricos y base de tierra, la mezcla permite a los cerveceros explorar el sabor de maneras que se sienten accesibles e innovadoras", dice Dominic Wise, coordinador sensorial de YCH. "Hay un aspecto suave y delicado en la mezcla de este año que nos entusiasma y creemos que los cerveceros también lo harán".

YCH donará $ 1 de cada libra de la mezcla vendida directamente a PBS, financiando becas, capacitación y oportunidades profesionales para todos los miembros. "A medida que la industria cambia, Pink Boots Blend ofrece a los productores de todos los tamaños una forma de mantenerse creativos y conectados. No se trata de la escala de participación, sino del compromiso de seguir innovando juntos ", dice la directora ejecutiva de PBS, Georgina Solís. "Su impacto va mucho más allá del sabor, fortalece a toda la industria y contribuye al desarrollo profesional de las mujeres y el talento no binario".

Con más de dos mil miembros en 31 países, la misión de la Pink Boots Society es clara: apoyar a las mujeres y a las personas no binarias en la creciente industria de la fermentación y las bebidas alcohólicas para que avancen en sus carreras a través de la educación. Pink Boots Blend apoya directamente esta misión y ofrece a los cerveceros (y a otros fabricantes) un producto de alta calidad que abre la puerta a posibilidades creativas. Más información sobre la mezcla de botas rosas en www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/9th-annual-pink-boots-blend. Para consultas generales sobre la mezcla o YCH, póngase en contacto con nosotros en [email protected].

Yakima Chiel Hops

YCH es un proveedor global de lúpulo 100 % propiedad de los agricultores y tiene la misión de conectar a los mejores cerveceros del mundo con las granjas familiares de lúpulo. En operación durante más de 30 años, nos hemos convertido en líderes en innovación, calidad y servicio al cliente. Somos un recurso para los cerveceros, proporcionando investigación y productos líderes en la industria. Somos defensores de la sostenibilidad y de las causas sociales significativas, y nos esforzamos en apoyar a las comunidades que nos rodean. https://www.yakimachief.com/

