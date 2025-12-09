-Yakima Chief Hops lanza la nueva Pink Boots Blend, que fortalece la educación y la diversidad de género en la fermentación

YAKIMA, Wash., 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH) en asociación con Pink Boots Society (PBS), se enorgullece de lanzar la última Pink Boots Blend, creada para apoyar a las mujeres y a las personas no binarias en la industria de la fermentación a través de la educación y el apoyo profesional.

La novena edición anual de Pink Boots Blend estará compuesta por Ekuanot®, Centennial, HBC 638 y Mosaic®. La mezcla de este año combina notas cítricas tropicales y de frutas de hueso con toques herbales y amaderados para crear una vibrante mezcla frutal, complementada con un suave matiz de té blanco y cedro. "Al ofrecer características cítricas expresivas y una base sólida, la mezcla permite a los cerveceros explorar el sabor de maneras accesibles e innovadoras", afirmó Dominic Wise, coordinador sensorial de YCH. "La mezcla de este año tiene un toque suave y delicado que nos entusiasma y creemos que a los cerveceros también".

YCH donará 1 dólar de cada libra de la mezcla vendida directamente a PBS, financiando becas, formación y oportunidades profesionales para todos los miembros. "A medida que la industria evoluciona, la Pink Boots Blend ofrece a productores de todos los tamaños una manera de mantenerse creativos y conectados. No se trata de la escala de participación, sino del compromiso de seguir innovando juntos", afirmó la directora ejecutiva de PBS, Georgina Solís. "Su impacto va mucho más allá del sabor; fortalece a toda la industria y contribuye al desarrollo profesional de mujeres y talentos no binarios".

Con más de dos mil miembros en 31 países, la misión de Pink Boots Society es clara: apoyar a mujeres y personas no binarias en la creciente industria de la fermentación y las bebidas alcohólicas para que progresen en sus carreras a través de la educación. Pink Boots Blend apoya directamente esta misión y ofrece a los cerveceros (y a otros productores) un producto de alta calidad que abre las puertas a posibilidades creativas. Descubra más sobre Pink Boots Blend en www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/9th-annual-pink-boots-blend. Para consultas generales sobre la mezcla o YCH, contáctenos en [email protected].

Yakima Chief Hops

YCH es un proveedor global de lúpulo, 100% propiedad de los productores, cuya misión es conectar a los mejores cerveceros del mundo con las granjas familiares de lúpulo. Con más de 30 años de experiencia, nos hemos convertido en líderes en innovación, calidad y servicio al cliente. Somos un recurso para los cerveceros, ofreciendo investigación y productos líderes en la industria. Defendemos la sostenibilidad y las causas sociales significativas, trabajando para apoyar a las comunidades que nos rodean. https://www.yakimachief.com/

