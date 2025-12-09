Yakima Chief Hops bringt die neueste Pink Boots-Mischung auf den Markt und stärkt damit die Bildung und die Geschlechtervielfalt in der Fermentation

YAKIMA, Wash., 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH) ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit der Pink Boots Society (PBS) den neuesten Pink Boots Blend herauszubringen, der geschaffen wurde, um Frauen und nicht-binäre Personen in der Gärungsindustrie durch Bildung und professionelle Unterstützung zu unterstützen.

Die 9th Annual Pink Boots Blend wird aus Ekuanot®, Centennial, HBC 638 und Mosaic® bestehen! Die diesjährige Mischung kombiniert tropische Zitrus- und Steinobstnoten mit pflanzlichen und holzigen Akzenten zu einem lebhaften Fruchtmedley, das durch einen sanften Unterton von weißem Tee und Zedernholz ergänzt wird. "Da die Mischung sowohl ausdrucksstarke Zitrusfrüchte als auch erdende Grundcharakteristika bietet, ermöglicht sie den Brauern, den Geschmack auf eine Weise zu erkunden, die sich sowohl zugänglich als auch innovativ anfühlt", sagt Dominic Wise, Sensorik-Koordinator bei YCH. "Die diesjährige Mischung hat einen weichen, delikaten Aspekt, von dem wir begeistert sind und von dem wir glauben, dass auch die Brauer begeistert sein werden.

YCH spendet von jedem verkauften Pfund der Mischung 1 Dollar direkt an PBS, um Stipendien, Schulungen und berufliche Möglichkeiten für alle Mitglieder zu finanzieren. "Während sich die Branche wandelt, bietet die Pink Boots Blend Produzenten jeder Größe die Möglichkeit, kreativ und vernetzt zu bleiben. Es geht nicht um das Ausmaß der Beteiligung, sondern um die Verpflichtung, weiterhin gemeinsam innovativ zu sein", sagt PBS-Geschäftsführerin Georgina Solis. "Seine Wirkung geht weit über den Geschmack hinaus; es stärkt die gesamte Branche und trägt zur beruflichen Entwicklung von Frauen und nicht-binären Talenten bei."

Mit über zweitausend Mitgliedern in 31 Ländern ist die Mission der Pink Boots Society klar: Unterstützung von Frauen und nicht-binären Personen in der schnell wachsenden Gärungs- und Alkoholindustrie, um ihre Karriere durch Bildung voranzutreiben. Die Pink Boots Blend unterstützt diese Mission direkt und gibt Brauern (und anderen Herstellern) ein hochwertiges Produkt an die Hand, das die Tür zu kreativen Möglichkeiten öffnet! Erfahren Sie mehr über die Pink Boots Blend unter www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/9th-annual-pink-boots-blend. Bei allgemeinen Fragen zur Mischung oder zu YCH wenden Sie sich bitte an [email protected].

Yakima Chief Hops

YCH ist ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Landwirten befindet und es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten Brauereien der Welt mit Familienbetrieben zusammenzubringen. Seit über 30 Jahren sind wir führend in Innovation, Qualität und Kundenservice. Wir sind eine Ressource für Bierbrauer und bieten branchenführende Forschung und Produkte. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und sinnvolle soziale Belange ein und unterstützen die Gemeinden um uns herum. https://www.yakimachief.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg