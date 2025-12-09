Yakima Chief Hops lance son dernier mélange Pink Boots, renforçant l'éducation et la diversité des genres dans le domaine de la fermentation.

YAKIMA, Wash., 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), en partenariat avec la Pink Boots Society (PBS), est fière de lancer le dernier Pink Boots Blend, créé pour soutenir les femmes et les personnes non binaires dans l'industrie de la fermentation par le biais de l'éducation et du soutien professionnel.

Le 9th Annual Pink Boots Blend sera composé d'Ekuanot®, Centennial, HBC 638 et Mosaic® ! Le mélange de cette année associe des notes d'agrumes tropicaux et de fruits à noyaux à des accents herbacés et boisés pour créer un pot-pourri de fruits vibrant, complété par une douce note de thé blanc et de cèdre. "En offrant à la fois des caractéristiques expressives d'agrumes et des caractéristiques de base bien ancrées, le mélange permet aux brasseurs d'explorer les saveurs d'une manière à la fois accessible et innovante", déclare Dominic Wise, coordinateur sensoriel chez YCH. "Le mélange de cette année présente un aspect doux et délicat que nous apprécions et que les brasseurs apprécieront également.

YCH reversera directement à PBS 1 dollar pour chaque livre de mélange vendue, ce qui permettra de financer des bourses d'études, des formations et des opportunités professionnelles pour tous les membres. "Alors que l'industrie évolue, le Pink Boots Blend offre aux producteurs de toutes tailles un moyen de rester créatifs et de rester connectés. Ce n'est pas l'ampleur de la participation qui compte, mais l'engagement à continuer d'innover ensemble", déclare Georgina Solis, directrice exécutive du PBS, . "Son impact va bien au-delà de la saveur ; il renforce l'ensemble de l'industrie et contribue au développement professionnel des femmes et des talents non binaires".

Avec plus de deux mille membres dans 31 pays, la mission de Pink Boots Society est claire : soutenir les femmes et les personnes non binaires dans l'industrie de la fermentation et des boissons alcoolisées, qui connaît une croissance rapide, afin qu'elles puissent faire progresser leur carrière grâce à l'éducation. Le Pink Boots Blend soutient directement cette mission et offre aux brasseurs (et autres fabricants) un produit de haute qualité qui ouvre la voie à des possibilités créatives ! Pour en savoir plus sur le mélange de bottes roses, consultez le site www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/9th-annual-pink-boots-blend. Pour toute question d'ordre général concernant le mélange ou YCH, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].

Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon qui appartient à 100 % aux producteurs et dont la mission est de mettre en relation les meilleurs brasseurs du monde avec les exploitations familiales de houblon. Présents depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des leaders en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Nous sommes une ressource pour les brasseurs, fournissant des recherches et des produits à la pointe de l'industrie. Nous sommes des défenseurs de la durabilité et des causes sociales importantes, et nous nous efforçons de soutenir les communautés qui nous entourent. https://www.yakimachief.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg