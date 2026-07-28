AG&P Industrial lanceert een modulefabricageterrein van 85 hectare van de volgende generatie in San Pascual, Batangas, Filipijnen

De ultramoderne faciliteit wordt speciaal gebouwd voor de wereldwijde levering van plug-and-play, modulaire oplossingen, variërend vanstandaarduitvoering tot hoge precisie, voor de sectoren energie (LNG, aardolie, schone en hernieuwbare brandstoffen), elektriciteit, raffinage, chemie en digitale en industriële infrastructuur. De faciliteit zal knelpunten in de toeleveringsketens wegnemen en de CO 2 -voetafdruk verlagen en tegelijkertijd de kosten en levertijden optimaliseren.

BATANGAS, Filipijnen, 28 juli 2026 /PRNewswire/ -- AG&P Industrial (Atlantic, Gulf & Pacific Company of Manila, Inc.), een toonaangevend bedrijf op het gebied van engineering, inkoop, fabricage, bouw, installatie en inbedrijfstelling (EPFCIC), exploitatie& onderhoud (O&M) en technische diensten, heeft op 24 juli 2026 officieel de bouw gestart van een nieuw modulefabricageterrein van 85 hectare in San Pascual, Batangas, Filipijnen. Met een jaarlijkse productiecapaciteit van 80.000 ton zal deze ultramoderne faciliteit voorzien in de wereldwijde leveringsvraag in de sectoren energie (LNG, aardolie, schone en hernieuwbare brandstoffen), elektriciteit, raffinage, chemicaliën, digitale en industriële infrastructuur. De officiële start van de bouw werd bijgewoond door het senior managementteam van AG&P Industrial en belangrijke lokale overheidsfunctionarissen.

(L-R) Mr. Noel Nocon, VP HSE, ESG & Compliance, AG&P Industrial; Ms. Anupam Ahuja, Managing Director, AG&P Industrial; Mr. Roberto Juanchito Dispo, Chairman, AG&P Industrial; Hon. Roumel Aguila, Vice Mayor, Municipality of San Pascual, Batangas; Mr. Alex Gamboa, President & CEO, AG&P Industrial; and Mr. Sven Eikmeier, VP Supply Chain, Yard Management & Equipment Maintenance, at the groundbreaking ceremony of AG&P Industrial’s 85-hectare fabrication facility in San Pascual, Batangas

De Batangas Heavy Fabrication Yard van AG&P Industrial in Bauan, Batangas, was meer dan veertig jaar het hart van de activiteiten van het bedrijf en leverde met succes enkele van 's werelds meest complexe modulaire en infrastructuurprojecten. Aangezien de Bauan-locatie een belangrijk onderdeel wordt van de nationale infrastructuurontwikkeling, ter ondersteuning van de bredere economische agenda van de Filipijnen, sluit de beslissing van AG&P Industrial om naar zijn nieuwe faciliteit in San Pascual te verhuizen aan bij de volgende groeifase van het bedrijf, die wordt aangedreven door een hoogcapacitaire, geavanceerde faciliteit.

De nieuwe speciaal gebouwde productielocatie in San Pascual zal de toekomstige productiviteit, veiligheid en de nieuwe norm bepalen voor productiviteit, veiligheid en kwaliteit in de industriële bouw en knelpunten in de toeleveringsketen wegnemen om te voldoen aan de veranderende eisen van snelgroeiende sectoren. De faciliteit maakt volledig gebruik van Modstruction™, het eigen uitvoeringssysteem van AG&P Industrial dat de projectkosten drastisch verlaagt en de doorlooptijden verkort door de traditionele constructie op locatie te verplaatsen naar een beheerste omgeving, waar gekwalificeerde werknemers volgens uiteenlopende internationale normen produceren. Met zijn eigen, speciaal daarvoor bestemde kade, geavanceerde assemblagegebieden en gespecialiseerde laadfaciliteiten met potentiële mogelijke droogdokcapaciteit is de faciliteit ontworpen om de uitvoeringszekerheid te optimaliseren, terwijl de flexibiliteit wordt behouden die nodig is voor complexe, kapitaalintensieve wereldwijde projecten.

Aldus Alex Gamboa, voorzitter en CEO van AG&P Industrial: "Dit baanbrekende project symboliseert een belangrijk nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van AG & P Industrial, terwijl het onze 126-jarige erfenis in ere houdt. Onze nieuwe werf van wereldklasse in San Pascual is een strategische investering voor onze toekomst, met de mogelijkheid om jaarlijks projecten met een waarde van meer dan een half miljard dollar uit te voeren van over de hele wereld. Met behulp van onze eigen Modstruction™-oplossing treedt AG&P Industrial wereldwijd op de voorgrond als voorkeurspartner bij het oplossen van projectleveringsbeperkingen en biedt tegelijkertijd operationele uitmuntendheid en uitstekende prestaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Wij blijven de langetermijngroei van de sectoren die wij bedienen en de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waar wij actief zijn, vastberaden ondersteunen."

Aldus Anupam Ahuja, Managing Director, AG&P Industrial: "Onze investering in het San Pascual-modulefabricageterrein vormt een keerpunt en een transformatieve mijlpaal voor de onderneming, terwijl we onze wereldwijde leveringsmogelijkheden opschalen op basis van onze sterke staat van dienst en lange geschiedenis. Door het integreren van geavanceerde technologie, ons van oudsher hooggekwalificeerde personeel dat is doordrongen van een cultuur van veiligheid en kwaliteit, en infrastructuur voor zwaar transport en zware belading in deze nieuwe faciliteit, vergroten we aanzienlijk ons vermogen om hoogwaardige industriële sectoren wereldwijd te bedienen, toeleveringsketens robuuster te maken en onze positie als voorkeurspartner voor complexe wereldwijde infrastructuur in verschillende sectoren te versterken."

De bouw zal naar verwachting binnenkort beginnen, waarbij de productielocatie naar verwachting eind vierde kwartaal 2026 operationeel zal zijn en de activiteiten aan de kade gepland zijn voor het vierde kwartaal van 2027.

Over AG&P Industrial

Atlantic, Gulf and Pacific Company of Manila, Inc. (AG&P Industrial) is een toonaangevende, gediversifieerde onderneming die actief is gedurende de volledige levenscyclus van activa, die zich bezighoudt met de volledige levensduur van de infrastructuurontwikkeling van engineering, inkoop, fabricage, constructie, installatie en inbedrijfstelling (EPFCIC) en exploitatie en onderhoud (O&M). Met behulp van zijn eigen Modstruction™-methodologie levert het bedrijf complexe, impactvolle modulaire infrastructuur, waaronder LNG-terminals, raffinaderijen, petrochemische installaties, nutsvoorzieningen, digitale en hernieuwbare energiesystemen, voor grote klanten over de hele wereld in de VS, Canada, Europa, Australië, Azië en Afrika. AG&P Industrial biedt snelheid, zekerheid en schaalbaarheid met wereldwijd toonaangevende veiligheids- en kwaliteitsnormen, met een lagere CO2-voetafdruk die nodig is om schonere, toekomstbestendige industriële oplossingen te bouwen.

Meer informatie vindt u op www.agp-industrial.com.