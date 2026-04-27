ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LANCEERT GLOBAL EQUITY FUND, BREIDT ZIJN SYSTEMATIC CORE EQUITY-AANBOD UIT

LONDEN, 27 april 2026 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments™, een wereldwijde vermogensbeheerder met 624 miljard dollar* aan activa onder advies, heeft vandaag de lancering aangekondigd van het Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Fund, een UCITS-subfonds dat een systematische strategie voor wereldwijde aandelen biedt, ontworpen om consistente, reproduceerbare alpha te leveren in combinatie met gedisciplineerd risicobeheer gedurende de hele marktcyclus.

"Met het groeiende succes van ons Global Equity Enhanced Income Fund en ons Climate Transition Global Equity Fund binnen ons UCITS-aanbod, zijn we verheugd nu het Allspring Global Equity Fund te lanceren als antwoord op de vraag van klanten naar een oplossing voor wereldwijde aandelen. Dit nieuwe fonds weerspiegelt onze voortdurende investeringen in systematische capaciteiten die rigoureus kwantitatief onderzoek combineren met fundamentele inzichten," zei Andy Sowerby, hoofd van het internationale distributieteam van Allspring. "Vermits klanten zoeken naar betrouwbare bronnen van potentiële outperformance in een steeds complexere wereldmarkt, breidt deze strategie onze wereldwijde aandelenfranchise uit met een risicogestuurde kernoplossing, ontworpen voor aantrekkelijke prestaties over de gehele marktcyclus."

Het Global Equity Fund breidt Allsprings systematische wereldwijde aandelenaanbod uit en vormt een aanvulling op de bestaande Global Equity Enhanced Income en Climate Transition Global Equity Funds. Deze twee fondsen werden respectievelijk gelanceerd in juli 2020 en juli 2021 en hebben sindsdien beide prestaties in het hoogste kwartiel binnen hun peer group gerealiseerd.

Het nieuwe fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door gebruik te maken van kwantitatieve modellen die gecombineerd worden met fundamentele validatie, om aantrekkelijk gewaardeerde, hoogwaardige bedrijven met ondersteunende momentumkenmerken te identificeren. Het fonds beoogt positieve meeropbrengsten te behalen ten opzichte van de MSCI All Country World Index. De portefeuille is gediversifieerd en wordt opgebouwd via een gedisciplineerd proces dat actieve aandelenselectie combineert met holistisch risicobeheer.

"Ons Global Equity Fund is ontworpen als een echte kernallocatie voor wereldwijde aandelenportefeuilles," zei John Campbell, CFA, senior fondsbeheerder van het Global Equity Fund en hoofd van het Allspring Systematic Core Equity-team. "Door bottom-up alpha na te streven en tegelijkertijd macro- en fundamentele risico's actief te beheren, heeft de strategie als doel een gelijkmatiger profiel op het vlak van meeropbrengsten te leveren over verschillende marktomgevingen."

De strategie wordt beheerd door het Systematic Core Equity team van Allspring, dat ongeveer 10,8 miljard dollar aan activa beheert en beschikt over decennia aan ervaring in het beheren van enhanced index en highconviction aandelenoplossingen.

Het fonds is beschikbaar voor beleggers in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden via het UCITS-vehikel. Het zal in de komende maanden ook beschikbaar zijn voor beleggers in Zwitserland en geselecteerde Aziatische landen.

OVER ALLSPRING

Allspring Global Investments™ is een onafhankelijke vermogensbeheerder met meer dan 624 miljard dollar aan activa onder advisering*, 18 kantoren wereldwijd en beleggingsteams ondersteund door meer dan 365 beleggingsprofessionals. Allspring zet zich in voor doordacht beleggen, doelgerichte planning en het inspireren van een nieuw tijdperk van beleggen dat zowel financieel rendement als positieve resultaten nastreeft. Kijk voor meer informatie op www.allspringglobal.com.

*Op 31 maart 2026. De cijfers omvatten discretionaire en niet-discretionaire activa.

