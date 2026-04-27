ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LEGT GLOBAL EQUITY FUND AUF UND ERWEITERT SEIN SYSTEMATISCHES CORE-AKTIENANGEBOT

LONDON, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments™, ein globaler Vermögensverwalter mit USD 624 Milliarden* an verwalteten und beratenden Vermögen, gab heute die Auflegung des Allspring (Lux) Worldwide Fund – Global Equity Fund bekannt. Dabei handelt es sich um einen UCITS-Fonds, der eine systematische Core-Global-Equity-Anlagestrategie anbietet. Ziel ist die Generierung eines konsistenten und wiederholbaren Alphas und gleichzeitig über Marktzyklen hinweg ein diszipliniertes Risikomanagement sicherzustellen.

„Mit dem wachsenden Erfolg unseres Global Equity Enhanced Income Fund und unseres Climate Transition Global Equity Fund in unserer UCITS-Palette freuen wir uns, nun auf Nachfrage unserer Kunden den Allspring Global Equity Fund aufzulegen", sagte Andy Sowerby, Head of Allspring's International Client Group. „Dieser neue Fonds unterstreicht unsere kontinuierlichen Investitionen in systematische Kompetenzen, die rigorose quantitative Forschung mit fundamentalem Know-how verbinden. Da Anleger in einem zunehmend komplexen globalen Markt nach verlässlichen Quellen potenzieller Outperformance suchen, erweitert diese Strategie unsere globale Aktienplattform um eine risikokontrollierte Core-Lösung, die auf positive Ergebnisse über mehrere Marktzyklen hinweg ausgelegt ist."

Der Global Equity Fund erweitert Allsprings systematisches globales Aktienangebot und ergänzt die bestehenden Fonds Global Equity Enhanced Income und Climate Transition Global Equity. Diese beiden Fonds wurden im Juli 2020 bzw. Juli 2021 aufgelegt und haben seitdem jeweils eine Top-Quartil-Performance innerhalb ihrer Vergleichsgruppen erzielt.

Der neue Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er firmeneigene quantitative Modelle mit fundamentaler Validierung kombiniert, um attraktiv bewertete, qualitativ hochwertige Unternehmen mit unterstützenden Momentum-Eigenschaften zu identifizieren. Ziel ist es, positive Mehrerträge gegenüber dem MSCI All Country World Index zu erzielen. Das Portfolio ist breit diversifiziert und wird über einen disziplinierten Prozess konstruiert, der aktive Titelauswahl mit einem ganzheitlichen Risikomanagement verbindet.

„Unser Global Equity Fund ist als echte Core-Allokation für globale Aktienportfolios konzipiert", sagte John Campbell, CFA, Senior Portfolio Manager des Global Equity Fund und Head of Allspring's Systematic Core Equity Team. „Durch die Fokussierung auf Bottom-up-Alpha bei gleichzeitiger aktiver Steuerung makroökonomischer und fundamentaler Risiken zielt die Strategie darauf ab, über unterschiedliche Marktumfelder hinweg ein gleichmäßigeres Überschussrenditeprofil zu liefern."

Die Strategie wird von Allspring's Systematic Core Equity Team verwaltet, das Vermögenswerte in Höhe von rund USD 10,8 Milliarden betreut und über jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung von Enhanced-Index- und High-Conviction-Aktienstrategien verfügt.

Der Fonds ist über Allspring's UCITS-Struktur für Anleger in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich verfügbar. In den kommenden Monaten wird er zudem Anlegern in der Schweiz sowie in ausgewählten asiatischen Ländern zur Verfügung stehen.

ÜBER ALLSPRING

Allspring Global Investments™ ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit mehr als USD 624 Milliarden* an verwalteten und beratenden Vermögenswerten, 18 Niederlassungen weltweit sowie Investmentteams, die von über 365 Investmentexperten unterstützt werden. Allspring bekennt sich zu durchdachtem Investieren, zielgerichteter Planung und der Förderung einer neuen Ära des Investierens, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse anstrebt. Weitere Informationen finden Sie unter www.allspringglobal.com.

* Stand: 31. März 2026. Die Angaben umfassen diskretionäre und nicht-diskretionäre Vermögenswerte.

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