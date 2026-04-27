ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LANZA GLOBAL EQUITY FUND Y AMPLÍA SU GAMA SYSTEMATIC CORE DE RENTA VARIABLE GLOBAL.

LONDRES, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments™, gestora global de activos con US$624 billion* en activos bajo asesoramiento, anunció hoy el lanzamiento del Allspring (Lux) Worldwide Fund – Global Equity Fund, un subfondo UCITS que ofrece una estrategia Global Systematic core, diseñada para generar alpha consistente y repetible, manteniendo al mismo tiempo una gestión disciplinada del riesgo a lo largo de los distintos ciclos de mercado.

"Gracias al creciente éxito de nuestro Global Equity Enhanced Income Fund y del Climate Transition Global Equity Fund dentro de nuestra gama UCITS, estamos orgullosos de lanzar ahora el Allspring Global Equity Fund en respuesta a la demanda de los clientes de una solución core global equity", declaró Andy Sowerby, responsable del International Client Group de Allspring. "En un mercado global cada vez más complejo, en el que los inversores buscan fuentes fiables de potencial sobre rentabilidad, esta estrategia amplía nuestra oferta de renta variable global con una solución core con control de riesgo, diseñada para ofrecer un desempeño sólido a lo largo de los ciclos de mercado".

Global Equity Fund amplía la oferta systematic global equity de Allspring, complementando sus fondos existentes Global Equity Enhanced Income Fund y Climate Transition Global Equity Fund. Estos dos fondos se lanzaron en julio de 2020 y julio de 2021, respectivamente, y ambos han obtenido un rendimiento situado en el cuartil superior dentro de sus grupos de referencia desde su lanzamiento.

El nuevo fondo tiene como objetivo la apreciación del capital a largo plazo, mediante el uso de modelos cuantitativos propios integrados con un proceso de validación fundamental, con el fin de identificar compañías de alta calidad, atractivamente valoradas y con características de momentum favorables. El fondo aspira a obtener rendimientos superiores al índice MSCI All Country World Index.

La cartera está ampliamente diversificada y se construye a través de un proceso disciplinado que combina una selección activa de valores con una gestión integral del riesgo.

"Nuestro Global Equity Fund está diseñado para actuar como una verdadera asignación core dentro de las carteras de renta variable global", afirmó John Campbell, CFA, Senior Portfolio Manager del Global Equity Fund y responsable del equipo de Systematic Core Equity de Allspring. "Al centrarse en la generación de alpha bottom up y, al mismo tiempo, gestionar activamente los riesgos macroeconómicos y fundamentales, la estrategia aspira a ofrecer un perfil de rentabilidad superior más estable en distintos entornos de mercado".

La estrategia está gestionada por el equipo de Systematic Core Equity de Allspring, que supervisa aproximadamente 10.800 millones de dólares estadounidenses en activos y cuenta con décadas de experiencia en la gestión de estrategias de índice mejorado y soluciones de renta variable de alta convicción.

El fondo estará disponible para inversores en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, a través de nuestro vehículo UCITS.

Asimismo, se prevé que esté disponible para inversores en Suiza y en determinados países de Asia en una fase posterior.

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* Datos a 31 de marzo de 2026. Las cifras incluyen activos discrecionales y no discrecionales.

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