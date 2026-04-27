ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LANCE UN FONDS D'ACTIONS INTERNATIONAL, ÉLARGISSANT AINSI SA GAMME DE FONDS ACTIONS GERES DE FACON SYSTÉMATIQUE

LONDRES, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments™, société de gestion d'actifs internationale dont les actifs sous conseil s'élèvent à 624 milliards de dollars*, a annoncé aujourd'hui le lancement du Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Fund, un compartiment d'OPCVM offrant une stratégie d'investissement systématique en actions mondiales conçue pour générer un alpha constant et reproductible tout en maintenant une gestion des risques disciplinée à travers les cycles de marché.

« Avec le succès croissant de nos fonds Global Equity Enhanced Income Fund et Climate Transition Global Equity Fund dans notre gamme de fonds UCITS , nous sommes heureux d'annoncer le lancement du fonds Allspring Global Equity Fund en réponse à la demande des clients pour une solution d'actions mondiales Core. Ce nouveau fonds reflète notre investissement continu dans nos stratégies systématiques qui combinent une recherche quantitative rigoureuse à une perspective fondamentale », a déclaré Andy Sowerby, Head of International Client Group d'Allspring. « Alors que les clients recherchent des sources fiables de surperformance potentielle dans un marché global de plus en plus complexe, cette stratégie vient élargir notre offre d'actions mondiales avec une solution Core, au risque contrôlé, conçue pour générer une performance solide à travers les cycles du marché ».

Le Global Equity Fund vient renforcer la gamme systématique d'actions mondiales d'Allspring, en s'ajoutant à ses fonds existants Global Equity Enhanced Income et Climate Transition Global Equity. Ces deux fonds ont été lancés respectivement en juillet 2020 et en juillet 2021, et ont tous deux enregistré des performances de premier ordre dans leurs catégories depuis lors.

Le nouveau fonds vise une appréciation du capital à long terme en utilisant des modèles quantitatifs propriétaires, intégrés à une validation fondamentale afin d'identifier des sociétés de haute qualité, aux valorisations attrayantes et disposant d'un momentum favorable. Ce compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, le MSCI All Country World. Le portefeuille est largement diversifié et construit selon un processus discipliné associant une sélection active de titres et une gestion holistique du risque.

« Notre fonds d'actions mondiales est conçu pour servir de composante de base pour les portefeuilles d'actions mondiales », a déclaré John Campbell, CFA, gérant principal du portefeuille Global Equity Fund et Responsable de l'équipe Systematic Core Equity d'Allspring. « En ciblant un alpha bottom-up tout en gérant activement les risques macroéconomiques et fondamentaux, cette stratégie vise à offrir un profil de sur-performance régulier dans différents environnements de marché ».

Cette stratégie est gérée par l'équipe Systematic Core Equity d'Allspring, qui supervise environ 10,8 milliards de dollars d'actifs et dispose de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la gestion de solutions à indices customisés et à forte conviction.

Ce fonds est proposé aux investisseurs en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni dans le cadre de notre véhicule UCITS. Il sera également accessible aux investisseurs en Suisse et dans certains pays d'Asie dans les mois à venir.

À PROPOS D'ALLSPRING

Allspring Global Investments™ est une société de gestion d'actifs indépendante qui affiche plus de 624 milliards de dollars US d'actifs sous conseil*, dispose de 18 bureaux dans le monde et d'équipes d'investissement soutenues par plus de 365 professionnels de l'investissement. Allspring s'engage à investir de manière réfléchie, à planifier de manière ciblée et à inspirer une nouvelle ère d'investissement visant à la fois des rendements financiers et des résultats positifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.allspringglobal.com.

*Au 31 mars 2026. Les chiffres englobent les actifs discrétionnaires et non discrétionnaires.

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Allspring Global Investments™ (Allspring) est le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs d'Allspring Global Investments Holdings, LLC, une holding détenue indirectement par certains fonds privés de GTCR LLC et Reverence Capital Partners, L.P. Ces sociétés comprennent notamment Allspring Global Investments Luxembourg, S.A., Allspring Funds Management, LLC, Allspring Global Investments, LLC, Allspring Global Investments (UK) Ltd, Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd, Allspring Global Investments (Hong Kong) Ltd, Allspring Global Investments (Japan) Ltd, et Galliard Capital Management, LLC. Sauf indication contraire, Allspring est la source de toutes les données (qui sont à jour à la date indiquée). Le contenu est fourni à titre d'information uniquement. Les points de vue, opinions, hypothèses ou estimations exprimés ne sont pas nécessairement ceux d'Allspring ou de ses sociétés affiliées, et aucune garantie n'est donnée quant à leur adéquation, leur exactitude ou leur exhaustivité. Ils ne doivent pas être considérés comme fiables et peuvent être modifiés sans préavis.

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