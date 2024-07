AMSTERDAM, 16 Juli 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag maakt Appian (Nasdaq: APPN) bekend dat zij door Gartner zijn benoemd tot Leider in het 2024 Magic Quadrant rapport voor Process Mining Platforms. Dit rapport beoordeelde 18 leveranciers en hun productaanbod.

Gartner definieert Process Mining platforms als tools die zichtbaarheid en inzichten bieden aan leiders in technologische innovatie. Hiermee wordt slimme besluitvorming mogelijk gemaakt en zo sterke prestaties op de kritieke prioriteiten van de organisatie bevorderd. Kenmerken die Appian een leider maken in Process Mining, zijn onder andere:

Appian genoemd als leider in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Process Mining Platforms rapport

Snellere datavoorbereiding die complexe transformaties elimineert met altijd beschikbare gegevens uit meerdere bronnen;

Geautomatiseerde procesanalyse en intelligente aanbevelingen over waar en hoe actie te ondernemen;

Een low-code ervaring voor het meten, monitoren en optimaliseren van procesprestaties - alles binnen één platform.

"De erkenning van Appian in het Gartner Magic Quadrant rapport voor Process Mining Platforms onderstreept onze toewijding aan process excellence. Met Process HQ integreren we data fabric, process mining, machine learning en generative AI om handmatige datavoorbereiding te stroomlijnen. Hierdoor kunnen bedrijven snel inzichten verwerven en eenvoudig verbeteringen doorvoeren", aldus Michael Beckley, CTO en oprichter van Appian. "Onze uniforme aanpak combineert Process Mining met AI-gedreven procesautomatisering en stelt zo een nieuwe norm voor efficiëntie en intelligentie."

Zakelijke gebruikers hebben meer inzicht nodig in de volledige breedte van hun bedrijfsgegevens en -processen om de operationele efficiëntie en strategische besluitvorming te maximaliseren. Door de nieuwste technologieën op het gebied van data fabric, process mining, machine learning en generative AI te combineren, helpt Process HQ bij het monitoren en verbeteren van elk bedrijfsproces dat gebouwd is op Appian. Process HQ maakt het eenvoudig om kosten, risico's en vertragingen te verminderen, compliance te verbeteren en betere bedrijfsresultaten te behalen, zonder kostbare en tijdrovende dataverzameling inspanningen.

Appian is erkend als leider om de meest complexe bedrijfsprocessen te ontwerpen, automatiseren en optimaliseren. Naast de aankondiging van vandaag is Appian ook benoemd tot leider in het 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms rapport, en staat het op nummer 1 voor de Business Workflow Automation with Integration Use Case in het 2023 Gartner® Critical Capabilities for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) rapport.

Voor meer informatie kun je een gratis exemplaar van het Gartner Process Mining 2024 rapport downloaden.

Gartner disclaimer

Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die wordt afgebeeld in onze onderzoekspublicaties en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te kiezen met de hoogste ratings of een andere aanduiding. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en dienstmerk van Gartner en Magic Quadrant is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Over Appian

Appian is een softwarebedrijf dat bedrijfsprocessen automatiseert. Het Appian AI Process Platform bevat alles wat je nodig hebt om zelfs de meest complexe processen van begin tot eind te ontwerpen, automatiseren en optimaliseren. De meest innovatieve organisaties ter wereld vertrouwen op Appian om hun workflows te verbeteren, gegevens te verenigen en activiteiten te optimaliseren, wat resulteert in betere groei en superieure klantervaringen. Ga voor meer informatie naar appian.com. [Nasdaq: APPN]

Volg Appian: Twitter, LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460184/Dutch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/4809256/Appian_400px_Blank_Logo.jpg