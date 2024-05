Appian è stata nominata Leader nel report Magic Quadrant™ 2024 di Gartner® per "Process Mining Platforms"

MILANO, 7 Maggio, 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato di essere stata nominata Leader da Gartner nel Magic Quadrant 2024 per le piattaforme di process mining. Il report ha preso in esame 18 fornitori e le loro offerte di prodotti. Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare una copia gratuita del report Gartner Process Mining 2024 .

Gartner considera le piattaforme di Process Mining come strumenti in grado di fornire ai leader dell'innovazione tecnologica visibilità e insight che consentono di prendere decisioni consapevoli e di ottenere ottime prestazioni sulle tematiche critiche di un'organizzazione. Le caratteristiche che rendono Appian un leader nel Process Mining includono:

Preparazione dei dati più veloce che elimina trasformazioni complesse con dati sempre disponibili provenienti da più fonti

Analisi automatizzata dei processi e raccomandazioni intelligenti su dove e come intervenire

Esperienza low-code per misurare, monitorare e ottimizzare le prestazioni dei processi, il tutto in un'unica piattaforma

"Crediamo che il riconoscimento di Appian nel Magic Quadrant di Gartner dedicato alle piattaforme di process mining evidenzi la nostra dedizione all'eccellenza dei processi. Grazie a Process HQ, integriamo data fabric, process mining, machine learning e AI generativa per ridurre la raccolta manuale dei dati, consentendo alle aziende di ottenere rapidamente insight e implementare facilmente i miglioramenti", ha commentato Michael Beckley, CTO e Founder di Appian. "Il nostro approccio unificato fonde il process mining con l'automazione dei processi guidata dall'AI, stabilendo un nuovo standard di efficienza e intelligenza".

Gli utenti aziendali hanno bisogno di una maggiore visibilità sull'intera gamma di dati e processi aziendali per massimizzare l'efficienza operativa e il processo decisionale strategico. Process HQ aiuta a monitorare e migliorare ogni processo aziendale sviluppato su Appian, combinando le più recenti tecnologie di data fabric, process mining, machine learning e AI generativa. Process HQ consente di ridurre facilmente i costi, i rischi e i ritardi, di migliorare la conformità e di ottenere risultati aziendali migliori, senza dover ricorrere a una raccolta di dati costosa e dispendiosa in termini di tempo.

Appian è ora leader del settore grazie alla sua proposta di valore per progettare, automatizzare e ottimizzare i processi aziendali più complessi. Oltre a questo annuncio, Appian è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2023 di Gartner® nella categoria "piattaforme applicative aziendali low-code" , e si è classificata prima nella categoria "Business Workflow Automation with Integration Use Case" nel report del 2023 di Gartner® Critical Capabilities per piattaforme applicative aziendali low-code (LCAP).

Per accedere al report e per saperne di più sul posizionamento di Appian, visitate il sito https://ap.pn/3y2ClZy .

