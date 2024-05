Appian nombrada líder en el Cuadrante™ Mágico de Gartner® 2024 para el Informe de Plataformas de Minería de Procesos

MADRID, 9 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha anunciado que ha sido nombrada líder por Gartner en su informe del Cuadrante Mágico de 2024 para plataformas de minería de procesos. El informe evaluó a 18 proveedores y sus ofertas de productos. Para obtener más información, descargue una copia gratuita del informe Gartner Process Mining 2024.

Appian es nombrada líder en el Cuadrante™ Mágico de Gartner® de 2024 para el Informe de Plataformas de Minería de Procesos

Gartner define las plataformas de minería de procesos como herramientas que brindan visibilidad y conocimientos a los líderes de innovación tecnológica que permiten una toma de decisiones inteligente y un sólido desempeño en las prioridades críticas de una organización. Entre las características que hacen de Appian un líder en minería de procesos se incluyen:

Preparación de datos más rápida que elimina la transformación compleja con datos siempre disponibles de múltiples fuentes.

Análisis automatizado de procesos y recomendaciones inteligentes sobre dónde y cómo actuar.

Una experiencia low-code para medir, supervisar y optimizar el rendimiento de los procesos, todo dentro de una sola plataforma.

"Creemos que el reconocimiento de Appian en el Cuadrante Mágico de Gartner Process Mining Platforms subraya nuestra dedicación a la excelencia en los procesos. A través de Process HQ, integramos la estructura de datos, la minería de procesos, el machine learning y la IA generativa para agilizar la preparación manual de datos, lo que permite a las empresas obtener información rápidamente e implementar mejoras fácilmente", ha afirmado Michael Beckley, CTO y fundador de Appian. "Nuestro enfoque unificado fusiona la minería de procesos con la automatización de procesos impulsada por IA, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia e inteligencia".

Los usuarios empresariales necesitan una mayor visibilidad sobre el amplio espectro de sus datos y procesos empresariales para maximizar la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas. Al combinar las últimas tecnologías en data fabric, minería de procesos, machine learning e IA generativa, Process HQ ayuda a supervisar y mejorar todos los procesos empresariales basados en Appian. Process HQ facilita la reducción de costes, riesgos y retrasos, mejora el cumplimiento e impulsa mejores resultados comerciales, sin la necesidad de esfuerzos de recopilación de datos costosos y que consumen mucho tiempo.

Appian es ahora un líder del sector en su propuesta de valor para diseñar, automatizar y optimizar los procesos empresariales más complejos. Además de este anuncio, Appian ha sido nombrada líder en el informe del Cuadrante™ Mágico de Gartner® de 2023 para plataformas de aplicaciones low-code empresariales, y ha sido clasificada como #1 en el caso de uso de automatización del flujo de trabajo empresarial con integración en el informe Gartner® Critical Capabilities for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) de 2023.

Para acceder al informe y obtener más información sobre el posicionamiento de Appian, visite https://ap.pn/3y2ClZy. Regístrese en nuestro próximo webinar Process Intelligence Made Easy: The Key to Better Business Decisions el 20 de junio de 2024 a las 13:00 para descubrir cómo Process HQ puede mejorar los procesos comerciales.

Exención de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca registrada marca comercial de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente, y se utilizan en el presente documento con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Appian

Appian es una empresa de software que automatiza los procesos de negocio. Appian AI Process Platform incluye todo lo que necesitas para diseñar, automatizar y optimizar los procesos más complejos, desde el principio hasta el final. Las organizaciones más innovadoras del mundo confían en Appian para mejorar sus flujos de trabajo, unificar los datos y optimizar las operaciones, lo que resulta en un mejor crecimiento y experiencias superiores para los clientes. Para más información, visite appian.es. [Nasdaq: APPN]

Síguenos Appian Iberia Twitter, LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408806/DGR_Gartner_MQ_Process_Mining_localised_social_cards__16_9_ES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/Appian_400px_Blank_Logo.jpg