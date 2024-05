Appian wird im Gartner® Magic Quadrant™-Bericht für Process-Mining-Plattformen als führend eingestuft

BERLIN, 8. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) wird von Gartner im Bericht „Magic Quadrant for Process Mining Platforms 2024" als führend eingestuft. In dem Bericht wurden 18 Anbieter und deren Produktangebote bewertet. Der vollständige Gartner-Bericht „Process Mining 2024" kann hier heruntergeladen werden.

Appian is now an industry leader across its value proposition to Design, Automate, and Optimize the most complex business processes.

Gartner definiert Process-Mining-Plattformen als Werkzeuge, die den Verantwortlichen für technologische Innovationen Transparenz und Einblicke bieten, die eine intelligente Entscheidungsfindung und eine starke Leistung bei den entscheidenden Prioritäten eines Unternehmens ermöglichen. Zu den Merkmalen, die Appian zu einem führenden Unternehmen im Bereich Process-Mining machen, gehören:

Schnellere Datenauf- und Datenvorbereitung , die komplexe Transformationen mit stets verfügbaren Daten aus verschiedenen Quellen überflüssig macht.

, die komplexe Transformationen mit stets verfügbaren Daten aus verschiedenen Quellen überflüssig macht. Automatisierte Prozessanalyse und intelligente Empfehlungen , wo und wie Maßnahmen zu ergreifen sind.

, wo und wie Maßnahmen zu ergreifen sind. Ein Low-Code-Erlebnis für die Messung, Überwachung und Optimierung der Prozessleistung - alles auf einer Plattform.

„Die Anerkennung von Appian im Gartner Process Mining Platforms Magic Quadrant unterstreicht unser Engagement für hervorragende Prozesse", kommentiert Michael Beckley, CTO und Gründer von Appian. „Mit Process HQ integrieren wir Data Fabric, Process Mining, maschinelles Lernen und generative KI, um die manuelle Datenaufbereitung sowie Datenvorbereitung zu rationalisieren. So können wir Unternehmen in die Lage versetzen, schnell Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserungen einfach umzusetzen. Unser ganzheitlicher Ansatz verbindet Process Mining mit KI-gesteuerter Prozessautomatisierung und setzt damit einen neuen Standard für Effizienz und Intelligenz."

Unternehmen als Anwender benötigen einen besseren Einblick in die gesamte Bandbreite ihrer Unternehmensdaten und -prozesse, um die operative Effizienz und die strategische Entscheidungsfindung zu maximieren. Durch die Kombination der neuesten Technologien in den Bereichen Data Fabric, Process Mining, maschinelles Lernen und generative KI hilft Process HQ bei der Überwachung und Verbesserung aller auf Appian basierenden Geschäftsprozesse. Process HQ vereinfacht es, Kosten, Risiken und Verzögerungen zu reduzieren, die Compliance zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen – ohne dass kostspielige und zeitaufwändige Datenerhebungen erforderlich sind.

Appian ist ein anerkannter Marktführer für sein Wertversprechen, die komplexesten Geschäftsprozesse zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren. Appian wurde außerdem im Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms Report 2023 als führend eingestuft und im Gartner® Critical Capabilities for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) Report 2023 auf Platz 1 für den Anwendungsfall Business Workflow Automation mit Integration bewertet.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter diesem Link . Außerdem können Sie sich für das Webinar Process Intelligence Made Easy: The Key to Better Business Decisions am 20. Juni 2024 um 13:00 Uhr registrieren, um zu erfahren, wie Process HQ Geschäftsprozesse verbessern kann.

Gartner Haftungsausschuss

Gartner unterstützt keine der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian AI Process Platform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu gestalten, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer herausragenden Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie unter appian.de . [Nasdaq: APPN]

Folgen Sie Appian Corporation auf LinkedIn und X .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2403879/Appian_Garter_Gartner_MQ_ProcessMining.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/Appian_400px_Blank_Logo.jpg