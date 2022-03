Baanbrekend universeel GPU-systeem van Supermicro - ondersteunt alle belangrijke CPU-, GPU- en fabric-architecturen

"De universele GPU-server van Supermicro vormt een doorbraak voor onze industrie- en datacenterinfrastructuur", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met één krachtig, modulair en toekomstbestendig platform hebben we de basisregels veranderd voor hoe CTO's en IT-beheerders nieuwe implementaties kunnen plannen. Dit is een flexibel en revolutionair systeemontwerp dat snelle implementaties op grote schaal mogelijk maakt, simpelweg het beste in zijn soort."

In eerste instantie ondersteunt het universele GPU-platform systemen die de 3e generatie AMD EPYC™ 7003-processors bevatten, met ofwel de MI250 GPU's of de NVIDIA A100 Tensor Core 4-GPU, dan wel de 3e generatie Intel Xeon schaalbare processoren met ingebouwde AI-accellerators en de NVIDIA A100 Tensor Core 4-GPU. Deze systemen zijn ontworpen met een verbeterde thermische capaciteit voor maximaal 700 W GPU's.

Het Supermicro universele GPU-platform is ontworpen om te werken met een breed scala aan GPU's op basis van een ontwerp met open standaards. Door zich te houden aan een overeengekomen reeks hardware-standaards, zoals Universal Baseboard (UBB) en OCP Accelerator Modules (OAM), evenals PCI-E en platformspecifieke interfaces, kunnen IT-beheerders de GPU-architectuur kiezen die het meest geschikt is voor hun HPC- of AI-workloads. Dit zal voldoen aan de hoge eisen van veel ondernemingen en zal installatie, testen, productie en upgrades van GPU-oplossingen vereenvoudigen. Bovendien kunnen IT-beheerders eenvoudig de juiste combinatie van CPU's en GPU's kiezen om het meest optimale systeem voor hun gebruikers te creëren.

De 4U of 5U universele GPU-server zal beschikbaar zijn voor accelerators die van de UBB-standaard gebruikmaken, evenals PCI-E 4.0 en binnenkort PCI-E 5.0. Daarnaast zijn 32 DIMM-slots en een breed scala aan opslag- en netwerkopties beschikbaar, die ook kunnen worden aangesloten via de PCI-E-standaard. De Supermicro universele GPU-server is geschikt voor GPU's met behulp van baseboards in de SXM- of OAM-vormfactoren die gebruikmaken van zeer snelle GPU-naar-GPU-interconnecties, zoals NVIDIA NVLink of de AMD xGMI Infinity-stof, of sluit GPU's gewoon rechtstreeks aan via een PCI-E-slot. Alle belangrijke actuele CPU- en GPU-platforms worden ondersteund, zodat klanten keuzes kunnen maken die precies passen bij hun exacte workloads.

De server is ontworpen voor maximale luchtstroom en is geschikt voor actuele en toekomstige CPU's en GPU's waar de hoogste TDP CPU's en GPU's vereist zijn voor maximale applicatieprestaties. Opties voor vloeistofkoeling (direct naar de chip) zijn beschikbaar voor de Supermicro universele GPU-server, aangezien CPU's en GPU's meer koeloplossingen nodig hebben. Daarnaast kunnen met het modulaire ontwerp specifieke subsystemen van deze server worden vervangen of geactualiseerd, waardoor de levensduur van het totale systeem wordt verlengd en de e-waste die wordt gegenereerd door volledige vervanging bij elke nieuwe generatie CPU- of GPU-technologie wordt verminderd.

Offertes ondersteunen

"De NVIDIA A100 Tensor Core GPU versnelt alle AI-applicaties en meer dan 2700 HPC-applicaties", aldus Paresh Kharya, senior director productbeheer voor datacentercomputing bij NVIDIA. "Het nieuwe serverplatform van Supermicro integreert de NVIDIA A100 om bedrijven een krachtig systeem te bieden dat uitzonderlijke prestaties en productiviteit kan bieden voor een breed scala aan workloads, waaronder HPC, AI-inferentie, training en machine learning."

"AMD waardeert onze nauwe relatie met Supermicro. We kijken reikhalzend uit naar de Supermicro universele GPU-systemen, die een ideaal platform zullen vormen om onze geavanceerde AMD EPYC CPU en AMD Instinct GPU-innovaties te demonstreren, die inspelen op de behoeften van de HPC-industrie en de vraag naar computerversnelde datacenterworkloads." – Brad McCredie, Corporate Vice President, Data Center GPU en Accelerated Processing, AMD

Aanvullende informatie over de universele GPU is online te vinden, evenals een webinar dat gepland staat voor 21 april 2022 om 10:00 uur PCT.

Over Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider op het gebied van applicatie-geoptimaliseerde complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, richt zich op het leveren van eerste marktinnovatie voor enterprise-, cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. We ontwikkelen onszelf tot een complete leverancier van IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switch-systemen, software en diensten, en leveren daarnaast geavanceerde hoogwaardige moederbord-, stroom- en chassisproducten. De producten zijn door Supermicro zelf ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland) en maken gebruik van wereldwijde activiteiten om schaal en efficiëntie te realiseren en zijn geoptimaliseerd om TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (green computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd op basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1769835/Supermicro_Universal_GPU_Servers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.