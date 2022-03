Le système GPU universel révolutionnaire de Supermicro prend en charge toutes les principales architectures CPU, GPU et réseau

L'architecture du système GPU universel associe les dernières technologies prenant en charge plusieurs facteurs de forme GPU, choix de CPU, options de stockage et de réseautage optimisées ensemble pour fournir des systèmes uniques et hautement évolutifs. Ces systèmes peuvent être optimisés pour les applications d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique (ML) et de calcul haute performance (HPC) propres à chaque client. Les organisations du monde entier exigent de nouvelles options pour leur prochaine génération d'environnements informatiques, avec la marge thermique requise pour la prochaine génération de CPU et de GPU.

« Le serveur GPU universel de Supermicro est révolutionnaire pour notre industrie et l'infrastructure des centres de données », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Avec une plateforme unique puissante, modulaire et tournée vers l'avenir, nous avons changé les règles de base quant à la façon dont les directeurs de la technologie et les administrateurs informatiques peuvent planifier de nouveaux déploiements. Il s'agit d'une conception de système flexible et révolutionnaire qui est tout simplement la meilleure sur le marché et qui permettra des déploiements rapides à grande échelle. »

Au départ, la plateforme GPU universelle prendra en charge les systèmes contenant les processeurs AMD EPYC™ 7003 de 3e génération avec les GPU MI250 ou les 4 GPU NVIDIA A100 Tensor Core, et les processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération avec des accélérateurs d'IA intégrés et les 4 GPU NVIDIA A100 Tensor Core. Ces systèmes sont conçus avec une capacité thermique améliorée pour accueillir des GPU allant jusqu'à 700 W.

La plateforme GPU universelle de Supermicro est conçue pour fonctionner avec un large éventail de GPU basés sur une conception de normes ouvertes. En adhérant à un ensemble reconnu de normes de conception matérielle, telles que Universal Baseboard (UBB) et OCP Accelerator Modules (OAM), ainsi que PCI-E et des interfaces spécifiques à la plateforme, les administrateurs informatiques peuvent choisir l'architecture GPU la mieux adaptée à leurs charges de travail HPC ou IA. Cela répondra aux besoins exigeants de nombreuses entreprises et simplifiera l'installation, les tests, la production et les mises à niveau des solutions GPU. De plus, les administrateurs informatiques pourront choisir facilement la bonne combinaison de CPU et de GPU pour créer le système le plus optimal pour leurs utilisateurs.

Le serveur GPU universel 4U ou 5U sera disponible pour les accélérateurs qui utilisent la norme UBB, ainsi que PCI-E 4.0, et bientôt PCI-E 5.0. En outre, 32 emplacements DIMM et un large éventail d'options de stockage et de réseautage sont disponibles, qui peuvent également être connectés en utilisant la norme PCI-E. Le serveur GPU universel de Supermicro peut accueillir des GPU utilisant des cartes de base dans les facteurs de forme SXM ou OAM qui utilisent des interconnexions GPU vers GPU à très haut débit telles que NVIDIA NVLink ou la structure AMD xGMI Infinity, ou connecter directement des GPU via un emplacement PCI-E. Toutes les principales plateformes CPU et GPU actuelles seront prises en charge, donnant aux clients des choix qui correspondent à leurs charges de travail exactes.

Le serveur est conçu pour offrir un débit d'air maximal et peut accueillir des CPU et des GPU actuels et futurs, où les CPU et les GPU ayant l'enveloppe thermique la plus élevée sont requis pour garantir des performances d'application maximales. Des options de refroidissement liquide (directement sur la puce) sont disponibles pour le serveur GPU universel de Supermicro, car les CPU et les GPU nécessitent des solutions de refroidissement accrues. En outre, grâce à sa conception modulaire, des sous-systèmes spécifiques de ce serveur peuvent être remplacés ou mis à niveau, ce qui prolonge la durée de vie du système global et réduit les déchets électroniques générés par le remplacement complet avec chaque nouvelle génération de technologie CPU ou GPU.

Citations à l'appui

« Le GPU NVIDIA A100 Tensor Core accélère toutes les applications d'IA et plus de 2 700 applications HPC », a déclaré Paresh Kharya, directeur principal de la gestion des produits pour l'informatique des centres de données, NVIDIA. « La nouvelle plateforme de serveur de Supermicro intègre le NVIDIA A100 pour offrir aux entreprises un système puissant capable de fournir des performances et une productivité exceptionnelles pour un large éventail de charges de travail, y compris le HPC, les inférences de l'IA, la formation et l'apprentissage automatique. »

« AMD apprécie notre relation étroite avec Supermicro. Nous attendons avec impatience les systèmes GPU universels de Supermicro, qui seront une plateforme idéale pour démontrer nos innovations avancées en matière de CPU AMD EPYC et de GPU AMD Instinct répondant aux besoins de l'industrie du HPC et à la demande de charges de travail accélérées par le calcul dans les centres de données. » Brad McCredie, vice-président d'entreprise, GPU pour centres de données et traitement accéléré, AMD

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le GPU universel en ligne ainsi qu'un webinaire prévu le 21 avril 2022 à 10 h (HP).

À propos de Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

