Sistema Universal GPU inovador da Supermicro - suporta todas as principais arquiteturas de CPU, GPU e Fabric

A arquitetura do sistema Universal GPU combina as mais recentes tecnologias que suportam vários fatores de forma de GPU, opções de CPU, armazenamento e opções de rede otimizados para, juntos, oferecer sistemas altamente escaláveis e configurados de forma diferenciada. Os sistemas podem ser otimizados para aplicações específicas de cada cliente em termos de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (AM) e computação de alto desempenho (HPC). Empresas do mundo todo estão exigindo novas opções para sua próxima geração de ambientes de computação, que têm o headroom térmico para a próxima geração de CPUs e GPUs.

"O servidor Universal GPU da Supermicro é um avanço para nosso setor e infraestrutura de data center", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com uma única plataforma poderosa, modular e preparada para o futuro, mudamos as regras básicas da forma como os diretores de tecnologia e os administradores de TI podem planejar novas implementações. Esse é um projeto de sistema flexível e revolucionário que é simplesmente o melhor disponível e permitirá implementações rápidas em escala."

Inicialmente, a plataforma Universal GPU suportará sistemas que contenham os processadores AMD EPYC™ 7003 de 3a geração, seja com GPUs MI250 ou a GPU NVIDIA A100 Tensor Core 4, e os processadores escaláveis Intel Xeon de 3a geração com aceleradores de IA integrados e a GPU NVIDIA A100 Tensor Core 4. Esses sistemas são desenvolvidos com capacidade térmica aprimorada para acomodar GPUs de até 700 W.

A plataforma Universal GPU da Supermicro foi desenvolvida para funcionar com uma ampla gama de GPUs com base em um projeto de padrões abertos. Aderindo a um conjunto acordado de padrões de projeto de hardware, como o Universal Baseboard (UBB) e OCP Accelerator Modules (OAM), bem como interfaces PCI-E e específicas por plataforma, os administradores de TI podem escolher a arquitetura de GPU mais adequada para suas cargas de trabalho de HPC ou IA. Isso atenderá aos exigentes requisitos de muitas empresas e simplificará a instalação, os testes, a produção e as atualizações das soluções de GPU. Além disso, os administradores de TI poderão escolher facilmente a combinação certa de CPUs e GPUs para criar o sistema ideal para seus usuários.

O servidor Universal GPU 4U ou 5U estará disponível para aceleradores que utilizam o padrão UBB, bem como PCI-E 4.0 e, em breve, PCI-E 5.0. Além disso, estão disponíveis 32 slots DIMM e uma ampla gama de opções de armazenamento e rede, que também podem ser conectadas utilizando o padrão PCI-E. O servidor Universal GPU da Supermicro pode acomodar GPUs com placas de base nos fatores de forma SXM ou OAM que utilizam interconexões GPU-a-GPU de alta velocidade, como NVIDIA NVLink ou AMD xGMI Infinity Fabric, ou que conectam GPUs diretamente por meio de um slot PCI-E. Todas as principais plataformas de CPU e GPU atuais terão suporte, oferecendo aos clientes opções que correspondam a suas cargas de trabalho exatas.

O servidor foi desenvolvido para o máximo fluxo de ar e acomoda CPUs e GPUs atuais e futuras, sendo que são necessárias as CPUs e GPUs com o TDP mais alto para o máximo desempenho da aplicação. As opções de resfriamento líquido (diretamente ao chip) estão disponíveis para o servidor Universal GPU da Supermicro, uma vez que as CPUs e GPUs exigem soluções de resfriamento aprimoradas. Além disso, com seu projeto modular, subsistemas específicos desse servidor podem ser substituídos ou atualizados, ampliando a vida útil do sistema em geral e reduzindo o lixo eletrônico gerado pela substituição completa com todas as novas gerações de tecnologia de CPU ou GPU.

Citações de apoio

"A GPU NVIDIA A100 Tensor Core acelera todas as aplicações de IA e mais de 2.700 aplicações de HPC", disse Paresh Kharya, diretor sênior de gestão de produtos de computação de data center da NVIDIA. "A nova plataforma de servidores da Supermicro integra a NVIDIA A100 para oferecer às empresas um sistema poderoso que proporciona desempenho e produtividade excepcionais para uma ampla gama de cargas de trabalho, incluindo HPC, inferência de IA, treinamento e aprendizado de máquina."

"A AMD valoriza nosso relacionamento próximo com a Supermicro. Esperamos ansiosamente pelos sistemas Universal GPU da Supermicro, que serão uma plataforma ideal para demonstrar nossas avançadas inovações em CPU AMD EPYC e GPU AMD Instinct, que atendem às necessidades do setor de HPC e à demanda por cargas de trabalho de data center aceleradas por computação." – Brad McCredie, vice-presidente corporativo de GPUs para data center e processamento acelerado da AMD

Informações adicionais sobre o Universal GPU podem ser encontradas on-line, e há também um webinário programado para 21 de abril de 2022, às 10h (horário do Pacífico).

Sobre a Supermicro

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

FONTE Super Micro Computer, Inc.

