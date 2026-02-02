Beko behaalt de eerste plek voor duurzame huishoudelijke producten in de Corporate Knights Global 100

De hoogste notering komt naast recente erkenningen van S&P Global, CDP en EcoVadis, die de inzet van Beko voor duurzaamheid, innovatie en geavanceerde productie weerspiegelen.

ISTANBUL, 2 februari 2026 /PRNewswire/ -- Beko, een wereldleider in huishoudelijke apparaten, is erkend in de Corporate Knights Global 100 van 2026, en staat op de 45e plaats van de meest duurzame beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Wereldwijd is het bedrijf eerste in de industrie voor duurzame huishoudelijke producten. Na een toonaangevende positie op de ranglijst in de Corporate Knights Global 100 van 2025, waarin Beko op de 68e plaats stond, ging het bedrijf in 2026 23 posities vooruit terwijl het zijn nummer 1 positie in de industrie voor duurzame huishoudelijke producten handhaafde. Deze prestatie weerspiegelt de voortdurende vooruitgang van Beko bij het ontwikkelen van duurzaamheid als een belangrijke drijvende kracht achter haar strategie, activiteiten en duurzame groei.

Hakan Bulgurlu, Beko CEO

De Corporate Knights-erkenning is gebaseerd op een reeks recente wereldwijde duurzaamheidsbeoordelingen die Beko consequent onder de marktleiders plaatst. In 2025 werd Beko voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot een van de meest duurzame bedrijven ter wereld van TIME Magazine, en verdiende een plaats in de Top 20 en bemachtigde de nummer 1-positie in zijn industrie. Bovendien behaalde het bedrijf voor het zevende opeenvolgende jaar de hoogste score in de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) binnen de DHP Household Durables Industry en kreeg het een gouden medaille in de EcoVadis Sustainability Assessment, waardoor het zich in de top 3% van alle beoordeelde bedrijven bevond. In 2026 bereikte Beko opnieuw de "Double A" -status van het Carbon Disclosure Project (CDP) voor zowel klimaatverandering als waterveiligheid, waardoor het bedrijf tot de wereldwijde leiders in corporate transparency behoort.

Verbintenis omzetten in actie

Deze prestaties erkennen het belang dat Beko hecht aan duurzaamheid en echte klimaatactie. In 2024 besteedde het bedrijf 165 miljoen euro aan milieu-gerelateerde investeringen en uitgaven. Tegenwoordig genereren koolstofarme producten meer dan 70% van de totale omzet, terwijl energiezuinige apparaten nog steeds een aanzienlijk deel hiervan uitmaken. Aanzienlijke initiatieven op het gebied van materiaal efficiëntie, die zijn ingebed in het productontwerp, leverden besparingen op van meer dan 17.000 ton. Circulariteit wordt verder versterkt door het gebruik van meer dan 27.800 ton gerecycled kunststof in de productie in 2024. Tegelijkertijd heeft Beko in 2024 zijn refurbishment activiteiten opgeschaald en de levensduur van meer dan 114.000 apparaten verlengd via zijn wereldwijde refurbishment netwerk.

"Onze erkenning in de Corporate Knights Global 100, naast onze leidende positie op de ranglijsten van S&P Global, CDP en EcoVadis, bevestigt dat duurzaamheid centraal staat in de manier waarop we ons bedrijf vormgeven, investeren en laten groeien op de markten waar we actief zijn. Samen bevestigen deze resultaten ons engagement en bewijzen ze dat schaalvergroting en innovatie, mits dit op verantwoorde wijze plaatsvindt, een meetbare impact kunnen hebben op de samenleving, de economie en onze planeet", zegt Hakan Bulgurlu, CEO van Beko.

De Corporate Knights Global 100 wordt algemeen beschouwd als een van de meest rigoureuze, wereldwijde duurzaamheidsranglijsten. De index beoordeelt hoe effectief beursgenoteerde ondernemingen duurzame economische modellen ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op duurzame inkomsten, investeringen en groei en waarbij ESG-prestaties als minimale drempel dienen. De prestaties van Beko benadrukken zijn vermogen om duurzaamheid van producten, productie en kapitaaltoewijzing op te schalen, terwijl het bedrijfsresultaten veerkrachtig blijven.

Over Beko

Beko is een internationaal bedrijf voor huishoudelijke apparaten met een sterke wereldwijde aanwezigheid, actief via dochterondernemingen in meer dan 55 landen met een personeelsbestand van meer dan 50.000 werknemers en productiefaciliteiten in meerdere regio's, waaronder Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Beko heeft 22 merken in eigendom of in gebruik met een beperkte licentie (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko is het grootste witgoedbedrijf in Europa wat betreft marktaandeel (op basis van volumes) en bereikte in 2024 een geconsolideerde omzet van 10,6 miljard euro. Beko's 28 R&D- en ontwerpcentra en kantoren over de hele wereld zijn de thuisbasis van meer dan 2.300 onderzoekers en hebben tot op heden meer dan 4.500 internationale geregistreerde octrooiaanvragen. Het bedrijf heeft voor het zevende opeenvolgende jaar (op basis van de resultaten van 16 oktober 2025) de hoogste score behaald in de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) in de DHP Household Durables-industrie.** Het bedrijf is erkend als het 17e meest duurzame bedrijf op de lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld van TIME Magazine en Statista in 2025. Beko's visie is 'Respecting the World, Respected Worldwide."

www.bekocorporate.com

*Licentiehouder beperkt tot bepaalde rechtsgebieden.

**De gepresenteerde gegevens zijn van Arçelik A.Ş., een moedermaatschappij van Beko.

